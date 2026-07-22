Calcio a 5, Falcone ha rinnovato con la Futura

La Cadi Antincendi Futura ufficializza il rinnovo dell’accordo con il calcettista Andrea Falcone, atleta classe 2002. Il giocatore reduce da un periodo di crescita costante e prestazioni di alto profilo in Serie A2 Elite, si appresta ad affrontare una nuova e stimolante sfida con la maglia della società giallo-blu. Falcone, dopo aver dimostrato impatto e capacità nel corso dell’ultima stagione ha conquistato anche la maglia azzurra. Convocato in Nazionale, il percorso di Falcone è destinato a proseguire su binari importanti. I gol, la costanza, la dedizione in fase difensiva e la pericolosità nelle ripartenze rappresentino i punti di forza del giocatore, il quale punta ora a stabilizzarsi definitivamente nel giro azzurro.

L’obiettivo per la prossima stagione è ambizioso: “far bene nel campionato, puntare in alto e continuare a crescere sotto la guida del mister Sylvio Rocha, che avrà il compito di affinare ulteriormente le qualità del giocatore per farlo volare in pianta stabile in Nazionale. La società crede fermamente nella capacità tecniche, umane e sportive di un ragazzo che è pronto a giocare l’ottava stagione al Palattinà, considerato ormai una certezza per il presente ed il futuro di tutto il mondo Futura”.