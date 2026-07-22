Calanna, Milanesi in festa: al via i festeggiamenti in onore di Maria Ss. della Lettera

La comunità di Milanesi si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e partecipati dell’anno: i festeggiamenti in onore di Maria Ss.ma della Lettera. Un ricco programma di appuntamenti (dal 5 luglio al 13 agosto) unirà fede, tradizione, gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età nella suggestiva cornice di Piazza Maria della Lettera. Un evento che nasce dalla collaborazione sinergica tra il Comune di Calanna e l’Associazione “Radici Milanesi” attiva sul territorio del piccolo borgo pronto ad accogliere cittadini, turisti ed emigrati in un’atmosfera unica di festa e condivisione.

I festeggiamenti religiosi entreranno nel vivo venerdì 24 luglio con l’inizio della Novena dedicata alla Madonna. Ogni pomeriggio, infatti, sarà scandito dalla recita del Santo Rosario e la Santa Messa dedicate a un’intenzione speciale per la comunità: dagli ammalati ai giovani fino agli emigrati e ai portatori della vara. I momenti più attesi di quello che può essere considerato un vero cammino di fede saranno: giovedì 30 luglio con l’Intronizzazione della Madonna e domenica 02 agosto.

Il programma religioso sarà correlato da un programma civile curato dall’Associazione “Radici Milanesi” che regalerà serate indimenticabili tra giochi tradizionali, musica, live show ed eccellenze culinarie del territorio. Si parte il 25 luglio con il grande torno di briscola che vedrà in palio ricchissimi premi, il 30 luglio con la degustazione del panino con le frittole, la simpatica sfida dei cerchi volanti seguita da un ritorno al passato con la proposta del gioco “du brigghiu”.

Il gran finale dei sapori si terrà giovedì 13 agosto con l’apertura degli stand per la I° DEGUSTAZIONE dei prodotti tipici locali. Il programma sarà impreziosito sabato 1 agosto dal LIVE SHOW VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90, un viaggio musicale tra i più grandi successi di un decennio indimenticabile e domenica 2 agosto con il LIVE TOUR 2026 degli ETNOSOUND.

I festeggiamenti si concluderanno con lo spettacolo pirotecnico pronto ad illuminare il cielo di Milanesi. Insomma un’occasione imperdibile per ritrovare e far rivivere le proprie radici, condividere momenti di

allegria e rinnovare la propria devozione