Calanna conquista i visitatori: grande successo per il “Paint e Drink”

Un pomeriggio all’insegna dell’arte, della cultura e della scoperta del territorio ha inaugurato con grande successo la stagione estiva della Pro Loco di Calanna. Il primo appuntamento del cartellone estivo, il “Paint & Drink“, realizzato in collaborazione con l’artista Daniela Sarica, ha registrato un’ampia partecipazione, richiamando un numero di visitatori che ha superato di gran lunga le aspettative degli organizzatori. L’evento, ospitato presso il Museo Archeologico Comunale e l’area picnic nella località Ronzo, ha rappresentato molto più di un semplice laboratorio artistico. È stata un’esperienza immersiva che ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino uno dei borghi più suggestivi dell’area reggina, spesso poco conosciuto anche dagli stessi residenti della provincia.

Molti dei presenti hanno visitato Calanna per la prima volta, rimanendo piacevolmente sorpresi dalla bellezza del borgo, dal suo patrimonio storico e dall’atmosfera autentica che lo caratterizza. Grande apprezzamento ha riscosso anche il Museo Archeologico Comunale, che custodisce preziose testimonianze dell’Età del Ferro e rappresenta un importante presidio culturale del territorio.

A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa è stata la sensibilità artistica di Daniela Sarica, che ha saputo guidare i partecipanti in un percorso creativo originale, intrecciando celebri opere della storia dell’arte con i simboli identitari di Reggio Calabria. Un dialogo tra passato e presente che ha permesso a ciascuno di realizzare un’opera personale, vivendo l’arte come momento di condivisione, scoperta e valorizzazione delle proprie radici.

L’iniziativa conferma l’impegno della Pro Loco di Calanna nel promuovere il territorio attraverso eventi capaci di unire cultura, creatività e partecipazione, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale del borgo e offrendo occasioni di incontro rivolte a cittadini e visitatori.