Calanna celebra Maria Santissima Annunziata: novena, processione, musica e fuochi d’artificio

A Villamesa di Calanna proseguono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Annunziata, organizzati grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Calanna, degli sponsor, del Comitato festa e dell’intera comunità. Il programma civile è già iniziato con il torneo di briscola a coppie e con il tiro con carabina ad aria compressa, realizzato insieme all’Asd Fidasc Calanna. L’iniziativa di domenica 12 luglio ha fatto registrare ben 160 pedane, con il coordinamento del presidente Giuseppe Provenzano e del Comitato festa Villamesa.

Venerdì 31 luglio prenderà il via il programma religioso con la tradizionale novena. Il momento culminante è previsto domenica 9 agosto: alle ore 11:00 sarà celebrata la Messa solenne in onore di Maria SS. Annunziata, mentre alle 17:00 la processione mariana attraverserà l’intera frazione di Villamesa.

Da lunedì 3 agosto continueranno anche gli appuntamentiamenti civili, tra musica, divertimento e tradizione. Sabato 8 agosto, dalle 21:30, spazio al concerto dei Tarantella Disko Folk. Domenica 9 agosto, dalle 22:00, saliranno sul palco i Sonuanticu, con la partecipazione speciale di Nicola Bruni. A conclusione dei festeggiamenti è previsto uno spettacolo pirotecnico.