Calabria, Occhiuto incontra il presidente dell’Albania: “grazie alla comunità arbëreshë, parte viva della nostra storia”

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj, oggi in visita in Calabria. L’incontro è stato reso noto dallo stesso governatore attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, accompagnato da una fotografia insieme al capo dello Stato albanese. Al centro della visita il valore del rapporto tra la Calabria e l’Albania, un legame che affonda le proprie radici nella presenza secolare della comunità arbëreshë sul territorio regionale, custode di una storia, di tradizioni e di una identità culturale che ancora oggi rappresentano una parte importante del patrimonio calabrese.

Il messaggio di Occhiuto: “grazie alla comunità arbëreshë”

Nel post pubblicato su X, Roberto Occhiuto ha evidenziato il valore della presenza arbëreshë in Calabria e il ruolo svolto nel mantenimento di una relazione culturale tra i due territori. “E grazie alla comunità arbëreshë, che da secoli è parte viva della storia della Calabria”, ha scritto Occhiuto.