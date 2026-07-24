Calabria, istituzione della giornata regionale per l’uso sicuro della rete: Iiriti sostiene la proposta

La V Commissione consiliare ha esaminato la Proposta di Legge n.46/13ª, di iniziativa del Consigliere Elisabetta Barbuto ( Movimento 5 Stelle), recante “Istituzione della ‘Giornata regionale per l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social’”. Nel corso della seduta, dopo il confronto costruttivo con i rappresentanti del Dipartimento regionale competente, è emersa una sensibilità condivisa sulla necessità di rafforzare la tutela dei minori e di promuovere una cultura digitale improntata alla responsabilità e alla prevenzione. Il Consigliere regionale Daniela Iiriti (FdI) ha espresso pieno sostegno alla proposta, evidenziando l’urgenza di dotare la Calabria di presìdi stabili dedicati alla sicurezza digitale, capaci di accompagnare famiglie, scuole e giovani in un uso consapevole della rete.

Iiriti afferma: “non mi stupisce il consenso generale registrato sulla proposta: è la dimostrazione di una grande sensibilità nei confronti dei giovani e della necessità di proteggerli da un uso improprio dei sistemi tecnologici. La rete è uno strumento straordinario, ma richiede consapevolezza, educazione e regole chiare, soprattutto per chi è più esposto ai rischi”. Il Consigliere ha inoltre chiesto alla proponente di essere inserita tra i sottoscrittori della Proposta di Legge, confermando la volontà di contribuire attivamente alla definizione di un percorso regionale dedicato alla sicurezza digitale.

Iiriti aggiunge: “la tutela dei minori non può essere episodica. Serve un impegno costante, condiviso, che coinvolga scuole, famiglie e istituzioni. Una Giornata regionale dedicata all’uso sicuro della rete è un passo concreto per promuovere cultura digitale, responsabilità e prevenzione”. Pur essendo stato disposto un rinvio per ulteriori approfondimenti tecnici, Il Consigliere evidenzia come il confronto abbia già mostrato una sensibilità comune e la volontà di rafforzare le politiche regionali in materia di educazione digitale e protezione dei minori.