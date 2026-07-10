Calabria, in arrivo 139 nuovi poliziotti. Nesci: “il Governo Meloni risponde con i fatti, non con gli slogan”

“L’arrivo di 139 nuovi poliziotti in Calabria è un risultato importante che conferma, ancora una volta, come il Governo di Giorgia Meloni abbia riportato la sicurezza al centro dell’azione politica. Ai cittadini rispondiamo con i fatti, non con gli slogan”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, commentando l’assegnazione di nuovi agenti alla Calabria annunciata dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. “Desidero esprimere il mio ringraziamento al sottosegretario Wanda Ferro, che con competenza, determinazione e costante attenzione continua a seguire le esigenze della Calabria, contribuendo a garantire un rafforzamento concreto della presenza dello Stato sul territorio. La scelta di destinare oltre il 60% delle nuove assegnazioni ai Commissariati rappresenta una decisione strategica che rafforza la sicurezza di prossimità, aumenta la capacità di prevenzione e offre risposte efficaci alle esigenze delle comunità locali”, evidenzia Nesci.

Nesci: “oggi il Governo Meloni dimostra che mantenere gli impegni è possibile”

“Da troppo tempo la Calabria chiedeva maggiore attenzione sul fronte della sicurezza. Oggi il Governo Meloni dimostra che mantenere gli impegni è possibile: oltre 45 mila donne e uomini già assunti nelle Forze dell’ordine, altri 27 mila che entreranno in servizio entro la fine della legislatura, investimenti negli organici, nelle dotazioni e nei presìdi territoriali. È una visione chiara che restituisce autorevolezza allo Stato e garantisce maggiore tutela ai cittadini e a chi ogni giorno indossa una divisa”, rimarca Nesci. “La sicurezza è una condizione essenziale per la libertà, lo sviluppo economico e la crescita dei territori. Per questo Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con convinzione tutte le politiche che rafforzano la presenza dello Stato, contrastano la criminalità e assicurano ai calabresi il diritto di vivere in una terra sempre più sicura. Con il Governo Meloni e con il lavoro del sottosegretario Wanda Ferro la Calabria non riceve promesse, ma risultati concreti. È questa la differenza che i cittadini vedono ogni giorno”, conclude Nesci.