Calabria, Antoniozzi: “alle prossime amministrative possiamo vincere, FdI è forte ma deve ascoltare i territori”

“Alle amministrative prossime possiamo vincere. Nei grandi comuni dove è anche possibile che si voti insieme alle politiche”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “A Castrovillari, a Reggio , abbiamo vinto perché c’era un progetto e un lavoro politico. Nei territori conta saper ascoltare le esigenze più vaste. Siamo sempre nell’ottica della coalizione anche se sappiamo che nei comuni si sceglie il sindaco e che il progetto amministrativo è diverso. Fdi gode di ottima salute – continua Antoniozzi – ma è inutile negare che questo sia merito soprattutto di Giorgia Meloni: per usare un eufemismo calcistico abbiamo Messi ma dobbiamo fare in modo di giocare meglio, ognuno di noi”, evidenzia.

“FdI è ancora vincente perché unisce i valori della destra alla tradizione cattolica e di centro. Per essere bravi in tutti i territori dobbiamo fare in modo di ascoltare ciò che dice la gente – conclude Antoniozzi – e di avere umiltà. Io ho rispetto per i sindaci di qualsiasi colore ma è del tutto normale ritenere giusta l’alternanza. Anche in Calabria abbiamo un fuoriclasse che gestisce la Regione – conclude Antoniozzi – è una squadra di assessori tutta valida. Calabrese e Montuoro sono molto bravi. Ma anche gli altri assessori, da Gallo a Mancuso solo per citarne alcuni, lavorano bene”.