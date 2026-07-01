Cala l’angoscia sopra Caracas: dopo il terremoto il cielo si tinge di rosso

Al tramonto del 30 giugno, la volta celeste sopra la capitale Caracas si è improvvisamente tinta di un rosso sangue denso

Cielo rosso Venezuela

Dopo il devastante terremoto del 24 giugno 2026, che ha seminato morte e distruzione in Venezuela, la popolazione si è trovata a fare i conti con un nuovo, inquietante fenomeno. Al tramonto del 30 giugno, la volta celeste sopra la capitale Caracas si è improvvisamente tinta di un rosso sangue denso, profondo, quasi a voler dare forma visibile a un sinistro presagio. Mentre i cittadini lottano ancora contro gli effetti catastrofici del sisma della scorsa settimana, questo insolito spettacolo meteorologico ha inevitabilmente scatenato un’ondata di paura e suggestione collettiva.

Tra macerie e psicosi: le reazioni della popolazione

Il fenomeno ha destato particolare impressione proprio per il drammatico contesto in cui si è verificato. I video registrati dai testimoni oculari e dai soccorritori mostrano uno scenario quasi cinematografico, di una bellezza cupa e solenne: lo skyline di Caracas completamente avvolto da una luce rosso fuoco, mentre a terra si continua a scavare instancabilmente, nel silenzio della polvere, tra i detriti. Le immagini sono diventate rapidamente virali sul web e sulle principali piattaforme di informazione mondiali. Sui social network si è scatenata immediatamente una vera e propria psicosi, con moltissimi utenti che hanno ipotizzato scenari apocalittici o misteriosi legami fisici con il recente sisma. Una reazione emotiva imponente, che ha spinto i meteorologi a intervenire d’urgenza per fare chiarezza.

La spiegazione scientifica

Gli esperti e i climatologi hanno escluso categoricamente qualsiasi legame scientifico diretto tra l’evento sismico e la colorazione dell’atmosfera. La spiegazione dell’evento è riconducibile a una suggestiva ma del tutto naturale combinazione di due fattori meteorologici ben noti: Diffusione di Rayleigh (Rayleigh scattering): Si tratta di un effetto ottico naturale che avviene comunemente all’alba o al tramonto. Quando il Sole è basso sull’orizzonte, i suoi raggi devono attraversare uno strato di atmosfera molto più spesso. Questo processo disperde le lunghezze d’onda più corte (come il blu e il viola), lasciando prevalere le tonalità più lunghe, ovvero il rosso e l’arancione.

La Polvere del Sahara: questo normale effetto ottico è stato eccezionalmente amplificato dal pulviscolo desertico trasportato dai venti dall’Africa fino alla regione dei Caraibi. Le microparticelle sospese in alta quota hanno agito come un vero e proprio prisma, riflettendo la luce solare e rendendo la tonalità del tramonto insolitamente vivida, densa e fiammeggiante.

Nota degli esperti: “nessun legame con il terremoto. Si è trattato di una coincidenza temporale che ha amplificato la paura in una popolazione già fortemente provata dal trauma del sisma”. La scienza, dunque, spegne i timori di un nuovo disastro imminente, restituendo al Venezuela la spiegazione di un fenomeno tanto spettacolare quanto, fortunatamente, innocuo.

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