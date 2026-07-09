Bova Marina, finanziata la messa in sicurezza del lato ovest del lungomare

Il Comune di Bova Marina comunica con grande soddisfazione che il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria, con nota prot. n. 8498 del 7 luglio 2026, ha ufficialmente ammesso a finanziamento l’intervento di messa in sicurezza del lato ovest del lungomare, per un importo complessivo di 1.400.000,00 euro.

L’opera interesserà il tratto di costa che, da anni, è tra i più vulnerabili del territorio comunale, ripetutamente interessato dai fenomeni erosivi e dai danni provocati dalle mareggiate, criticità aggravatesi in occasione del ciclone Harry. “Questo rappresenta un risultato importante per Bova Marina – dichiara il Sindaco Andrea Zirilli –. La scheda trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria nasceva a seguito dei gravi danni provocati dal ciclone Harry. Sarebbe stato semplice limitarsi a richiedere le risorse necessarie per ripristinare il tratto di strada danneggiato. Come Amministrazione abbiamo invece scelto di guardare oltre l’emergenza, progettando un intervento strutturale e definitivo”.

Zirilli: “il progetto prevede la realizzazione di una difesa costiera mediante l’apposizione di massi naturali e artificiali”

“Abbiamo voluto cogliere quell’occasione per immaginare un’opera capace non solo di riparare un danno, ma di prevenirne il ripetersi. Per questo il progetto prevede la realizzazione di una difesa costiera mediante l’apposizione di massi naturali e artificiali, che avranno il compito di proteggere il lato ovest del lungomare dall’azione del mare e garantire una maggiore resilienza della nostra costa”, evidenzia. “Questo intervento significa mettere in sicurezza la sede stradale che costituisce l’unico percorso di accesso per i mezzi di soccorso lungo quel tratto di territorio e tutelare importanti sottoservizi pubblici presenti sotto la carreggiata, tra cui la rete fognaria e le altre infrastrutture essenziali. Difendere quella strada significa garantire la continuità dei servizi, la sicurezza della viabilità e la protezione di un’infrastruttura strategica per l’intera comunità”, rimarca.

“Questa è la differenza tra rincorrere le emergenze e programmare il futuro. Abbiamo trasformato un evento calamitoso in un’opportunità per realizzare un’opera destinata a proteggere Bova Marina negli anni a venire. È questa la visione con cui stiamo amministrando il nostro territorio: prevenire, programmare e investire in interventi capaci di lasciare risultati concreti e duraturi”, puntualizza Zirilli.

Il Sindaco ha espresso “un sentito ringraziamento alla Regione Calabria e al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria”

A questo importante finanziamento si aggiungono ulteriori 572.000,00 euro già stanziati dalla Regione Calabria per la realizzazione di altri interventi sul territorio comunale, anch’essi conseguenti ai danni causati dall’emergenza legata al ciclone Harry. Il Sindaco ha espresso “un sentito ringraziamento alla Regione Calabria e al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio di Bova Marina e per aver sostenuto un progetto che coniuga la risposta all’emergenza con una visione di lungo periodo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai dipendenti comunali, in particolare al personale dell’Ufficio Tecnico, che con competenza, professionalità e spirito di servizio ha contribuito alla predisposizione della proposta progettuale e al complesso iter amministrativo che ha consentito di conseguire questo importante risultato”.