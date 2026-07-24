Bova Marina, 9 giorni di festa per celebrare Maria Santissima Stella del Mare. E c’è un ospite di lusso: Anna Tatangelo | PROGRAMMA

Bova Marina si prepara a celebrare la sua patrona, Maria Santissima Stella del Mare, con un programma religioso e civile che animerà il paese dal 1° al 9 agosto. Nove giorni dedicati alla fede, alla tradizione, alla devozione e all’aggregazione, con appuntamenti rivolti all’intera comunità e un gran finale che vedrà protagonista Anna Tatangelo. Al termine dell’esibizione della cantante, il lungomare ospiterà uno spettacolo pirotecnico curato da Pirolux Eventi. Il cielo e il mare di Bova Marina saranno illuminati da una scenografia di luci e colori, pensata come omaggio alla Vergine che veglia sul paese e sui suoi marinai.

Le celebrazioni prenderanno il via il 1° agosto alle 5.30 con la suggestiva Messa dell’Aurora sul promontorio della Madonna del Mare. I primi raggi del sole accompagneranno le preghiere dei fedeli rivolte a Maria, Stella del Mare e simbolo di speranza e protezione per quanti affidano a Lei il proprio cammino. Nei giorni successivi la comunità parteciperà a incontri di preghiera, momenti di riflessione e iniziative di preparazione spirituale, in attesa delle giornate centrali della festa patronale.

Concerti, danza e appuntamenti per giovani e famiglie

Accanto al programma religioso sono previsti numerosi eventi dedicati ai giovani e alle famiglie. Il 3 agosto, in Piazza Stazione, si terrà il concerto degli Artisti Bovesi, mentre il 5 agosto sarà la volta del Talent dell’Oratorio Salesiano. Il 6 agosto, nell’area del Tempio Don Bosco, è in programma la Fluo Disco. Dal 7 al 9 agosto i festeggiamenti entreranno nel vivo: il 7 agosto si esibirà la scuola di danza Interno Uno_Studio Danza, diretta da Silvia Legato, mentre l’8 agosto il pubblico potrà assistere a uno spettacolo offerto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il cuore della festa resterà la devozione a Maria SS. Stella del Mare. Tra i momenti più intensi e partecipati è prevista la tradizionale processione che partirà da Capo San Giovanni e attraverserà le vie del paese, accompagnata dalla preghiera e dall’affetto dei fedeli. Il culmine delle celebrazioni religiose sarà raggiunto domenica 9 agosto con la suggestiva processione a mare. Il quadro della Madonna solcherà le acque antistanti Bova Marina, rinnovando un’immagine che ogni anno commuove residenti e visitatori e che rappresenta il profondo legame tra la comunità, il mare e la propria Patrona.

Il lavoro dei volontari e il sostegno della comunità

Il programma religioso e civile è promosso dalla Parrocchia Salesiana di Bova Marina ed è stato realizzato grazie all’impegno di una decina di volontari, coordinati da don Pasquale Rondinelli, parroco e direttore della Casa Salesiana. Il lavoro organizzativo è stato portato avanti con passione e spirito di servizio, con l’obiettivo di offrire alla comunità una festa all’altezza della sua storia e della sua tradizione.

Il Comitato dei Festeggiamenti ha inoltre rivolto un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: cittadini, attività commerciali, associazioni e i numerosi bovesi residenti nel Nord Italia che, pur vivendo lontano, continuano a sostenere con generosità la festa della loro amata Patrona.