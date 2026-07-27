Botricello, tradito dagli oggetti persi durante i furti: denunciato un 35enne

I Carabinieri di Botricello (Cz) hanno denunciato un 35enne residente a Isola di Capo Rizzuto (Kr), già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di due furti commessi alcuni giorni prima. L’indagine, avviata tempestivamente a seguito delle denunce sporte dalle vittime, ha permesso di identificare il presunto autore grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e a una serie di elementi utili lasciati dallo stesso durante i colpi. In particolare, i militari hanno ricostruito le varie tappe delle incursioni del 35enne nel centro urbano di Botricello.

Nel primo caso, l’uomo si era introdotto all’interno di un negozio d’abbigliamento e, con il pretesto di chiedere informazioni su un abito da sposo, aveva distratto la titolare, riuscendo a sottrarre con destrezza il borsello di un cliente contenente circa 200 euro ed effetti personali. Poco più tardi si era introdotto in una vicina macelleria, dopo aver forzato uno degli infissi, e avrebbe asportato l’incasso di 30 euro contenuto nel registratore di cassa.

A fornire un primo importante spunto investigativo è stato il ritrovamento, in un negozio attiguo alla boutique d’abbigliamento, di un foglietto di carta dove erano presenti nome, cognome e numero di telefono, (risultati poi essere riferiti proprio al 35enne), appartenenti all’uomo e cadutogli dalle tasche durante le concitate fasi della fuga dal primo obiettivo, per come evincibile dalla visione del sistema di videosorveglianza.

Per il furto dei 30 euro in macelleria, i Carabinieri hanno invece trovato, su un tavolino esterno, uno smartphone e una modica quantità di hashish. L’analisi incrociata dei filmati dei vari sistemi di videosorveglianza ha confermato la corrispondenza tra le immagini dell’avventore e quelle dell’autore dei due furti. Gli accertamenti sul telefono abbandonato hanno permesso di chiudere il cerchio sull’identificazione del 35enne. L’uomo è stato denunciato per furto alla Procura di Catanzaro.