Boom turistico nella Riviera dei Cedri: “grande promozione della Regione, ora si lavori sull’aeroporto di Scalea” | INTERVISTA

Boom turistico nella Riviera dei Cedri. Crescita significativa delle prenotazioni sia da parte di visitatori italiani che internazionali. Nonostante lo storico afflusso proveniente dalla Campania, oggi si registra una clientela più variegata proveniente dal Nord Italia e da diverse nazioni europee, ma aumenta anche la presenza calabrese. L’incremento è attribuito alle efficaci strategie di marketing messe in atto dalla Regione Calabria e alle iniziative dei singoli imprenditori locali.

Adesso si auspica un’accelerata sull’aeroporto di Scalea e il miglioramento dei trasporti ferroviari. Una logistica più efficiente permetterebbe di superare i disagi legati alla distanza dagli scali principali, favorendo ulteriormente lo sviluppo economico del territorio. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.