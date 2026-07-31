Boom di traffico in tutti gli Aeroporti di Calabria e Sicilia: DATI record a Giugno 2026

I numeri parlano chiaro e descrivono uno scenario entusiasmante per il Mezzogiorno d’Italia. I dati ufficiali pubblicati oggi da Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti, certificano un clamoroso boom di traffico negli aeroporti di Calabria e Sicilia relativo al mese di giugno e all’intero primo semestre del 2026. Questo straordinario risultato assume un valore ancora più vitale se si considera l’attuale, difficile, congiuntura internazionale. Nonostante i continui e diffusi allarmismi sulla carenza di carburante e le pesanti ripercussioni psicologiche e logistiche sul settore dei trasporti dovute alla grave crisi in Medio Oriente, il Sud Italia dimostra una resilienza incredibile. Le due regioni si confermano tra le mete più ambite e dinamiche dell’intero bacino del Mediterraneo, attirando flussi turistici e commerciali senza precedenti.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a giugno 2026

Catania 1.274.459 ( +6 ,4% )

Palermo 1.023.517 ( +11,3% )

( ) Lamezia Terme 389.703 ( +22,1% )

( ) Trapani 147.579 ( +24,0% )

( ) Reggio Calabria 92.093 ( +1,7% )

( ) Lampedusa 61.716 ( +35,0% )

( ) Crotone 34.561 ( -2,5% )

( ) Comiso 33.889 ( +471,0% )

Numeri straordinari per gli aeroporti siciliani a Giugno

Analizzando nel dettaglio i volumi dei passeggeri degli aeroporti siciliani nel solo mese di giugno 2026, emerge una crescita impressionante e trasversale su tutta l’isola. Lo scalo di Catania si conferma leader indiscusso del territorio con 1.274.459 transiti, registrando un solido incremento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Subito dietro, il capoluogo fa la voce grossa: Palermo supera agevolmente la soglia del milione, registrando per l’esattezza 1.023.517 passeggeri mensili con un eccellente balzo in avanti dell’11,3%. Anche gli scali ritenuti minori, ma che ormai rappresentano snodi cruciali per il turismo al Sud, mostrano performance da vero e proprio primato. Trapani vola a quota 147.579 passeggeri con un notevole aumento del 24,0%, mentre Lampedusa cattura 61.716 transiti, segnando un entusiasmante +35,0%. A lasciare letteralmente senza fiato è l’incredibile ripresa di Comiso, che totalizza 33.889 passeggeri con una crescita percentuale astronomica del +471,0%, segno inequivocabile di un poderoso rilancio strategico delle rotte sullo scalo ragusano.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel primo semestre del 2026 (gennaio-giugno)

Catania 5.924.508 ( +2 ,7% )

Palermo 4.531.764 ( +8,1% )

( ) Lamezia Terme 1.534.874 ( +11,9% )

( ) Trapani 579.012 ( +28,2% )

( ) Reggio Calabria 472.048 ( -1,0% )

( ) Crotone 171.015 ( +9,7% )

( ) Comiso 144.186 ( +265,3% )

( ) Lampedusa 124.019 ( +24,5% )

Le conferme del primo semestre 2026 per la Sicilia

Il trend estremamente positivo e vigoroso del mese di giugno si riflette specularmente sui dati cumulativi relativi al primo semestre del 2026. Nel lasso di tempo che va da gennaio a giugno, Catania ha macinato primati raggiungendo la formidabile cifra di 5.924.508 transiti, con un progresso del 2,7% che consolida il suo ruolo di principale hub del Mezzogiorno. Palermo la segue con forza, totalizzando 4.531.764 presenze e un incremento sostanzioso dell’8,1%, evidenziando una crescita costante e strutturale del traffico passeggeri. Sorprendono in maniera estremamente positiva anche le performance semestrali di Trapani, con ben 579.012 passeggeri e un balzo del 28,2%, e di Lampedusa, che consolida la sua grande attrattività internazionale accogliendo 124.019 transiti (+24,5%). Comiso, infine, confermando l’esplosione dei flussi, chiude i primi sei mesi toccando quota 144.186 passeggeri con uno stratosferico +265,3%. Questi numeri dimostrano come il settore aereo siciliano sia capace di macinare utili e attrarre turisti spazzando via ogni incertezza del mercato globale.

L’ascesa degli Aeroporti calabresi e la spinta di Lamezia Terme

Spostando l’attenzione sull’altra sponda dello Stretto, gli aeroporti calabresi non sono certamente da meno, mostrando una vitalità e un’espansione senza precedenti. A guidare la classifica dell’intera regione a giugno 2026 è senza dubbio Lamezia Terme, che raggiunge i 389.703 passeggeri con un aumento vertiginoso del 22,1%. Questa performance eccezionale contribuisce in maniera decisiva al dato del primo semestre del 2026, periodo in cui lo scalo lametino ha totalizzato ben 1.534.874 transiti, segnando un corposo +11,9% su base annua. L’aeroporto di Crotone, dal canto suo, pur registrando una fisiologica e leggerissima flessione a giugno (-2,5% con 34.561 transiti), chiude i primi sei mesi dell’anno con 171.015 passeggeri, in crescita del +9,7%, confermando il suo ruolo vitale per lo sviluppo turistico ed economico della suggestiva fascia ionica. Il sistema aeroportuale calabrese dimostra così di aver ingranato la marcia giusta, accrescendo costantemente l’offerta dei collegamenti e la fiducia dei vettori aerei.

L’eccezionalità dell’Aeroporto di Reggio Calabria: il mito del milione verso la conferma

All’interno di questo meraviglioso quadro di generale euforia, merita un capitolo a parte e un’analisi approfondita il caso dell’aeroporto di Reggio Calabria, i cui dati vanno letti con estrema attenzione per comprenderne la vera, assoluta eccezionalità. Nel mese di giugno, lo scalo reggino ha fatto registrare 92.093 passeggeri, strappando un orgoglioso segno positivo del +1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, e chiudendo il primo semestre con 472.048 transiti (segnando un trascurabile e fisiologico -1,0%). Questo risultato apparentemente stabile è in realtà un trionfo straordinario perché si confronta direttamente con i numeri irraggiungibili di un 2025 da record. Lo scorso anno, infatti, è stato il primo e unico anno in tutta la centenaria storia dell’infrastruttura reggina in cui si è riusciti a varcare la mitica soglia di un milione di passeggeri annui. Riuscire oggi a mantenere l’andatura strabiliante di quell’annata irripetibile, e persino a superarla nel mese di giugno, conferma che lo scalo dello Stretto sta definitivamente consolidando il suo miracolo. L’aeroporto Tito Minniti si appresta dunque a confermare il traguardo milionario anche quest’anno, un dato storico che zittisce definitivamente decenni di scetticismo legato alla passata marginalità della struttura.

Prospettive future: il Mezzogiorno vola oltre le crisi

L’analisi complessiva dei volumi di traffico diffusi oggi restituisce la nitida fotografia di un territorio in piena espansione, vitale e coraggioso. Il boom di traffico aereo registrato tra la Sicilia e la Calabria rappresenta un motore di sviluppo imprescindibile, un vero e proprio volano per l’intera economia locale e per tutto l’indotto turistico del Sud. Aver superato del tutto indenni i venti di guerra della crisi in Medio Oriente e i continui allarmismi sulla carenza di carburante dimostra la forza inscalfibile del brand territoriale del Mezzogiorno. Il consolidamento dei grandi scali, la rinascita prodigiosa degli scali minori e la consacrazione definitiva di hub strategici come l’aeroporto di Reggio Calabria tracciano la rotta perfetta verso un futuro di connettività totale e di inarrestabile prosperità economica.