Bluferries potenzia i collegamenti estivi sullo Stretto: 32 corse al giorno tra Villa San Giovanni e Messina

Bluferries, società di FS Logistix del Gruppo FS, attiverà dal 15 luglio nuovi collegamenti fra Villa San Giovanni e Messina Porto Storico dedicati a viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva. In tutto sono 32 le corse giornaliere fra i due porti, 16 verso Villa San Giovanni e altrettante verso Messina Porto Storico che permetteranno in 30 minuti di traghettare nello Stretto di Messina con autovetture, camper, roulotte, motoveicoli.

Le corse al Porto Storico si affiancano alle corse che ogni giorno collegano Villa San Giovanni e il porto di Tremestieri, nella zona sud della città dello Stretto, in 50 minuti, 24 ore su 24. I nuovi orari saranno attivi sino al 13 settembre 2026. Maggiori informazioni sul sito https://www.fslogistix.com/it/chi-siamo/nostre-societa/bluferries.html.