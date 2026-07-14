Blitz contro la ‘ndrangheta, il Prefetto di Reggio Calabria Vaccaro: “grazie alle forze dell’ordine, lo Stato è presente”

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, esprime “gratitudine e vivo apprezzamento per l’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, con l’impiego di oltre 500 unità di personale, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di storiche cosche della ‘ndrangheta reggina. L’esecuzione delle ordinanze di applicazione di misure cautelari ha riguardato complessivamente 79 persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata dal metodo mafioso. L’importante intervento ribadisce la presenza delle Istituzioni sul territorio e l’assoluta priorità della lotta alla criminalità organizzata, con l’impegno costante per restituire ai cittadini libertà e dignità”.