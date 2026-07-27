Blackout elettrici in città, Adiconsum Messina scrive al distributore di energia

Da giorni l’Adiconsum di Messina riceve segnalazioni di black out elettrici generalizzati in tutta la città. “I cittadini, ma anche diversi commercianti, si lamentano della mancata continuità del servizio pubblico essenziale a fronte, comunque, di bollette sempre più care per l’aumento del costo dell’energia. Una delle lamentele più frequenti è quella relativa alla mancata comunicazione da parte del distributore dei distacchi continui e prolungati”, evidenzia la nota.
L’Adiconsum invita “tutti i cittadini a verificare se i blackout improvvisi possano aver causato danni ad elettrodomestici per il continuo distacco”. Nel contempo l’Associazione consumatori della Cisl ha inviato al distributore di energia elettrica “una richiesta di informazioni dettagliate in merito ai continui distacchi”.