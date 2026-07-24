Bergafest 2026, Caminiti: “Reggio Calabria si è salvata grazie al bergamotto, i reggini dovrebbero venerarlo”

“Parlare del bergamotto come un agrume è riduttivo, non solo per il bergamotto in se, ma per la sua storia e per una città che per secoli ha vissuto, ha respirato e si è salvata la vita grazie al bergamotto. Non dimentichiamoci che il primo prodotto realizzato dall’olio essenziale del bergamotto era stato realizzato proprio per salvare la vita dei cittadini, dei reggini. Quindi questo bergamotto è un prodotto veramente che i reggini dovrebbero venerare, perché non solo, ripeto, ha salvato la vita dei reggini, ma ancora di più ha dato quel sostentamento importante, l’economia più importante del territorio reggino, per come lo era 400 anni fa, lo è oggi”.

Così Vittorio Caminiti, Presidente del Museo del Bergamotto, presenta la nuova edizione del Bergafest, che si sta tenendo in questi giorni e si concluderà domenica. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, Caminiti svela gli ospiti che si succederanno all’Arena dello Stretto. Di seguito l’intervista.