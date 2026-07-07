Beni culturali in Sicilia, 600 mila euro per la conservazione del patrimonio librario

Ammontano a 600 mila euro le risorse destinate dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana alla conservazione dei beni librari, all’acquisto di pubblicazioni e di attrezzature per migliorare la funzionalità delle biblioteche dell’Isola aperte al pubblico. “Ancora una volta puntiamo sulla valorizzazione delle biblioteche siciliane – afferma l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – e cerchiamo di incentivarne e migliorarne la fruizione. Rappresentano spazi di crescita, di scambio, di dialogo e di confronto e investire sul loro patrimonio librario e sulla loro funzionalità significa rafforzare un presidio culturale importante, soprattutto per i giovani”.

Il decreto assegna i contributi suddividendoli per provincia e disciplina la destinazione delle risorse per la conservazione del patrimonio librario, l’acquisto di pubblicazioni e di attrezzature. Le risorse sono così ripartite: 80 mila euro ad Agrigento, 24 mila euro a Caltanissetta, 100 mila euro a Catania, 41 mila euro a Enna, 100 mila euro a Messina, 70 mila euro a Palermo, 45 mila euro a Ragusa, 69 mila euro a Siracusa e 70 mila euro a Trapani.