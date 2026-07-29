Bel colpo per l’ACR Messina: ufficiale il ritorno di Mauro Bollino

Colpo di spessore per l’ACR Messina, soprattutto qualora dovesse essere confermata l’Eccellenza (ieri l’Enna ha ufficializzato che è stata accolta la domanda e che quindi sarà Serie D). Il club biancoscudato ha annunciato il ritorno di Mauro Bollino, esterno di livello proveniente da ottime stagioni in Serie D. “L’A.C.R. Messina 1900 comunica il ritorno in giallorosso dell’attaccante Mauro Bollino” si legge nella nota della società.

“Classe 1994, Bollino torna a vestire la maglia del Messina dopo essere stato uno dei protagonisti della stagione 2020/2021, culminata con la vittoria del campionato e la promozione in Serie C. Proprio nell’ultima giornata firmò una delle reti decisive per il ritorno del Club tra i professionisti. Un ritorno dal forte valore tecnico ed emotivo. Mauro ritrova una maglia alla quale è rimasto profondamente legato e una piazza che conserva il ricordo del suo contributo, dentro e fuori dal campo. Esperienza, qualità e attaccamento ai colori: Bollino è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il Messina”.