Beach Volley Calabria Tour, a Villa San Giovanni la vittoria è nazionale

Federica Foscari e Ulrike Bridi nel torneo femminile, Simone Orto e Gerald Ndrecaj in quello maschile. Sono le coppie vincitrici della seconda tappa del Beach Volley Calabria Tour 2026, disputata lo scorso fine settimana sul lungomare di Villa San Giovanni. La manifestazione ha regalato al pubblico reggino due giornate di grande spettacolo, con schiacciate sulla sabbia, partite combattute e un livello di gioco particolarmente elevato. Le coppie partecipanti al torneo nazionale sono arrivate da diverse parti d’Italia, offrendo agli spettatori la possibilità di assistere alle prestazioni di atleti di alto profilo.

Nel tabellone femminile il successo è andato a Federica Foscari e Ulrike Bridi, che in finale hanno superato Christine Wentland e Clara D’Arrigo con il punteggio di 2-0, chiudendo i due set sul 23-21 e 21-15. La sfida è stata particolarmente appassionante e incerta soprattutto nel primo parziale. Foscari, già terza classificata nella tappa di Gizzeria Lido, e Bridi sono riuscite ad avere la meglio nel momento decisivo, imponendosi poi anche nel secondo set e chiudendo la finale in due parziali.

Per Christine Wentland e Clara D’Arrigo è arrivato un nuovo secondo posto dopo quello ottenuto nella prima tappa disputata all’Hangloose. Terza posizione per Alice Panetta e Alessia Angilletta, vincitrici della finale per il podio contro Ilaria Perri e Chiara Antonioli. La partita si è conclusa 2-1, con i parziali di 20-22, 27-25 e 18-16, al termine di un incontro lungo, combattuto e ricco di emozioni.

Orto e Ndrecaj vincono il torneo maschile

Nel tabellone maschile il primo posto è stato conquistato da Simone Orto e Gerald Ndrecaj. In finale la coppia ha battuto Simone Augugliaro e Franco Arezzo Di Trifiletti per 2-0, con i punteggi di 21-13 e 21-15. Il terzo gradino del podio è andato a Marco Di Franco e Sebastiano Litrico, che hanno superato Giuliano Andronico e Andrea Cassaniti per 2-1. Dopo il 21-11 del primo set e il 13-21 del secondo, Di Franco e Litrico hanno chiuso l’incontro imponendosi 15-9 nel tie-break. Quinto posto per la coppia di casa formata da Rinaldo Palmeri e Domenico Laganà, vincitrice della prima tappa del circuito.

La seconda tappa del Beach Volley Calabria Tour 2026 è stata organizzata dalla Seila Beach Sport e ha ricevuto il patrocinio e il contributo del Comune di Villa San Giovanni. Il torneo ha trasformato il lungomare villese in un’arena dedicata al beach volley, richiamando atleti provenienti da tutta Italia e offrendo al pubblico un fine settimana di sport e spettacolo sulla sabbia.