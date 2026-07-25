Bauso Beach Volley, Villafranca Tirrena (Messina) si prepara a 12 di sport e aggregazione | PROGRAMMA

È tutto pronto a Villafranca Tirrena per la quinta edizione del Bauso Beach Volley, la manifestazione estiva organizzata da Orizzonte Comune che trasformerà ancora una volta il lungomare in un grande spazio dedicato allo sport, al gioco e all’aggregazione. L’evento prenderà il via il 29 luglio e proseguirà fino al 9 agosto, con un programma pensato per coinvolgere partecipanti di tutte le età. La manifestazione si concluderà il 10 agosto con una grande festa finale che, secondo quanto anticipato dagli organizzatori, riserverà diverse sorprese.

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale UISP di Messina, al quale l’organizzazione rivolge il proprio ringraziamento per il supporto e la collaborazione che contribuiranno a garantire la qualità tecnica e lo spirito della manifestazione. L’evento ha inoltre ottenuto il patrocinio gratuito del Comune. Il torneo di beach volley resterà il cuore dell’appuntamento estivo, ma sarà affiancato anche quest’anno dal torneo di Burraco e da quello di biliardino. Due iniziative ormai particolarmente richieste che, nel corso delle precedenti edizioni, hanno saputo coinvolgere fasce differenti di pubblico, dai più giovani alle famiglie.

“Siamo davvero entusiasti di ripartire con questa quinta edizione – dichiara il Direttivo di Orizzonte Comune – Le prime quattro edizioni ci hanno regalato emozioni, sana competizione e soprattutto un forte senso di comunità. Per noi lo sport e il gioco sono strumenti fondamentali di crescita e di socializzazione. Il Bauso Beach Volley vuole quindi continuare a essere un’occasione per stare insieme, per vivere il nostro lungomare in modo sano e per dare a tutti la possibilità di partecipare, che si tratti di sport o di gioco”.

Per gli appassionati di carte, l’appuntamento è fissato per il 30 luglio con il torneo di Burraco, aperto a coppie di tutte le età. Dal 3 al 6 agosto sarà invece la volta del torneo di biliardino, con sfide a squadre caratterizzate dal divertimento e dallo spirito di squadra. Con la quinta edizione del Bauso Beach Volley, il lungomare di Villafranca Tirrena tornerà così a essere un punto di incontro per sportivi, famiglie e appassionati, in una manifestazione che punta a coniugare competizione, socializzazione e partecipazione.