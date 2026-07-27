Basket, Reghion campione nazionale CSI per il secondo anno di fila: oggi la premiazione a Palazzo San Giorgio

Oggi, lunedì 27 luglio alle ore 15.00, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la premiazione della Reghion Basket popolare, per il secondo anno consecutivo Campione d’Italia nel Campionato Nazionale CSI Open 2025/2026, dopo la straordinaria vittoria conquistata nella finalissima di Asti contro l’Alci Basket Verona. Il riconoscimento istituzionale sarà conferito dal Presidente del Consiglio Comunale, Federico Milia, a una realtà sportiva che, con passione, sacrificio e spirito di squadra ha saputo incarnare i più autentici valori dello sport e tenere alto il nome di Reggio Calabria su tutti i campi d’Italia.