Ci sono eventi che si misurano con i numeri. E poi ci sono eventi che si misurano con le emozioni che riescono a lasciare. La prima edizione della Tiger Royal 3×3 Cup organizzato dall’EPS Libertas – Delegazione Provinciale di Reggio Calabria ha dimostrato di appartenere senza dubbio alla seconda categoria. Sin dalle prime ore della mattina il playground di Campo Calabro si è trasformato in un punto di incontro per atleti, famiglie, appassionati e curiosi, dando vita ad una giornata in cui il basket è stato il filo conduttore di qualcosa di ancora più grande: una vera festa dello sport.

Uno degli aspetti più significativi è stata la straordinaria partecipazione trasversale. In campo si sono confrontati giovani talenti, giocatori esperti, squadre provenienti da realtà diverse e atleti accomunati dalla stessa passione. Un mix generazionale e tecnico che ha reso ogni partita intensa, spettacolare e imprevedibile.

Il livello espresso durante il torneo è stato di assoluto valore. Azioni spettacolari, giocate di qualità, difese combattute e tanto agonismo hanno regalato al pubblico un basket dinamico e coinvolgente,

dimostrando come il movimento cestistico del territorio abbia entusiasmo, competenze e grandi potenzialità da valorizzare.

Ma ciò che ha reso davvero speciale questa giornata è stato il clima che

si è respirato dentro e fuori dal campo. Ogni sfida è stata affrontata con determinazione, ma sempre nel rispetto dell’avversario. Al termine delle partite strette di mano, sorrisi, fotografie e nuove amicizie hanno raccontato il vero volto della manifestazione: quello di uno sport capace di unire persone diverse attraverso valori condivisi.

L’entusiasmo è stato il protagonista assoluto. Le tribune, gli applausi, l’incitamento continuo del pubblico e la partecipazione delle famiglie hanno creato un’atmosfera autentica, trasformando ogni canestro in un momento di condivisione.

Ad accompagnare il torneo hanno contribuito la musica, che ha scandito ogni fase della giornata con l’energia tipica della cultura street, e l’area food & beverage, che ha permesso ad atleti e spettatori di vivere l’evento come un vero momento di aggregazione, relax e convivialità. Basket, musica e street food hanno dato vita ad un’esperienza capace di coinvolgere tutti, ben oltre il semplice risultato sportivo.

Grande partecipazione hanno riscosso anche gli eventi speciali e i contest individuali, che hanno acceso ulteriormente l’entusiasmo del pubblico, premiando talento, tecnica e spettacolarità e offrendo a tanti atleti l’occasione di mettersi in gioco anche nelle sfide personali.

La Tiger Royal 3×3 Cup nasce con una missione precisa: promuovere uno sport aperto, inclusivo, capace di educare e creare relazioni. Questa prima edizione ha dimostrato che l’obiettivo è stato pienamente

raggiunto.

I valori che rappresentano il progetto Tiger Royal – passione, rispetto, coraggio, amicizia, crescita personale, inclusione e spirito di squadra

– sono stati vissuti concretamente durante tutta la manifestazione. Non sono rimasti semplici parole, ma si sono trasformati in comportamenti, sorrisi, gesti di fair play e condivisione.

Un sentito ringraziamento va a tutte le squadre partecipanti, agli arbitri, ai volontari, allo staff organizzativo, agli sponsor, ai partner istituzionali e a tutti coloro che hanno scelto di credere in questo progetto fin dalla sua nascita.

La Tiger Royal 3×3 Cup non si conclude con la premiazione finale. Da qui inizia un percorso.

Un percorso che vuole continuare a far crescere il basket sul territorio, creare nuove opportunità per i giovani, costruire una comunità sempre più unita e offrire eventi capaci di trasmettere emozioni autentiche.

Perché una partita finisce.

Le emozioni vissute insieme restano.

E questo è soltanto l’inizio.

See you at the next Tiger Royal 3×3 Cup.

A suggellare una giornata ricca di emozioni sono arrivate anche le

considerazioni degli ideatori e dei promotori dell’iniziativa,

accomunati da un sentimento di profonda soddisfazione per il risultato

raggiunto.

Coach Francesco Triolo, ideatore della Tiger Royal 3×3 Cup, ha evidenziato come il successo della manifestazione non sia rappresentato soltanto dalla qualità del basket espresso in campo, ma soprattutto dall’entusiasmo e dalla partecipazione che hanno caratterizzato ogni momento della giornata.

“Vedere tanti atleti affrontarsi con intensità, rispetto e voglia di divertirsi è la conferma che il basket possiede ancora una straordinaria capacità di unire le persone. Questo era il nostro sogno: creare un evento che mettesse al centro i valori dello sport e della comunità. Oggi possiamo dire di aver posto le basi per un progetto destinato a crescere.”

Grande soddisfazione anche nelle parole di Giuseppe Chirico, Concept & Digital Manager del progetto, che ha sottolineato come la manifestazione rappresenti soltanto il primo passo di una visione più ampia.

“Tiger Royal non nasce come un semplice torneo, ma come un progetto che vuole costruire nel tempo una vera identità sportiva fatta di qualità, innovazione, comunicazione e coinvolgimento del territorio. L’entusiasmo visto oggi ci conferma che questa direzione è quella giusta. Continueremo a investire energie e passione per offrire esperienze sempre più coinvolgenti e capaci di valorizzare il nostro movimento“.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche da Bruno Morabito, Responsabile Provinciale Libertas, che ha voluto rimarcare il valore educativo e sociale dell’iniziativa.

“Manifestazioni come la Tiger Royal 3×3 Cup rappresentano perfettamente la missione di Libertas: promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e aggregazione. Abbiamo visto giovani e adulti condividere una giornata di sport sano, rispetto reciproco e amicizia. È questo il modello di sport che vogliamo sostenere e diffondere sul nostro territorio“.

Tre punti di vista differenti, un’unica convinzione: la prima edizione della Tiger Royal 3×3 Cup ha superato ogni aspettativa, ponendo solide fondamenta per un appuntamento destinato a diventare un riferimento per il basket 3×3 e per tutti coloro che credono nello sport come occasione di crescita, condivisione e partecipazione.

Perché quando passione, competenza e valori camminano nella stessa

direzione, ogni traguardo raggiunto diventa semplicemente il punto di

partenza verso qualcosa di ancora più grande.

L’ottima riuscita della manifestazione ha raccolto anche il convinto

apprezzamento dell’Amministrazione Comunale di Campo Calabro, che ha espresso il proprio plauso agli organizzatori per aver dato vita a un evento capace di coniugare sport, socialità e valorizzazione del territorio.

Il Sindaco di Campo Calabro Rocco Alessandro Repaci ha rivolto i propri complimenti allo staff della Tiger Royal 3×3 Cup, sottolineando come iniziative di questo livello rappresentino un importante momento di aggregazione per la comunità e un’opportunità per promuovere il paese attraverso lo sport.

Parole di soddisfazione sono state espresse anche dall’Assessore allo Sport del Comune di Campo Calabro nella persona di Giuseppe Chirico, che ha evidenziato l’elevata qualità organizzativa della manifestazione, il clima di entusiasmo vissuto durante tutta la giornata e il forte messaggio educativo trasmesso ai giovani partecipanti.

Entrambi hanno manifestato l’auspicio che la Tiger Royal 3×3 Cup possa diventare un appuntamento fisso del calendario sportivo cittadino, confermando il pieno sostegno dell’Amministrazione a iniziative capaci di promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione attiva, contribuendo al tempo stesso a valorizzare Campo Calabro come luogo di incontro, crescita e condivisione.