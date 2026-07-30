Basket, ecco il calendario della Viola in B Nazionale: esordio fuori casa, si chiude a Capo d’Orlando

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diffuso il calendario di Serie B Nazionale della stagione 2026-2027, quella in cui – dopo qualche anno – ritorna anche la Viola, a seguito del ripescaggio ufficializzato qualche settimana fa. Il club reggino, che ha già confermato Marini e Maresca, e che ha ingaggiato Romeo, Donadoni e Diouf, vuole recitare un ruolo importante nel torneo, come dimostra anche l’arrivo del coach Michele Carrea.
Tornando al calendario, l’esordio sarà fuori casa, a Treviglio, il 27 settembre. Prima in casa una settimana dopo contro Fiorenzuola. Nel girone d’andata tris di siciliane di fila tra dicembre e gennaio. Ultima della stagione a Capo d’Orlando il 25 aprile. Ecco il calendario.
- 1ª giornata: Treviglio Viola – 27 settembre
- 2ª giornata: Viola-Fiorenzuola – 4 ottobre
- 3ª giornata: San Vendemiano-Viola – 11 ottobre
- 4ª giornata: Viola-Orzinuovi – 18 ottobre
- 5ª giornata: Omegna-Viola – 25 ottobre
- 6ª giornata: Viola-Desio – 1 novembre
- 7ª giornata: Vicenza-Viola – 8 novembre
- 8ª giornata: Viola-Legnano – 11 novembre
- 9ª giornata: Imola-Viola 15 novembre
- 10ª giornata: Viola-Brescia 22 novembre
- 11ª giornata: Piacenza-Viola 29 novembre
- 12ª giornata: Viola-Sangiorgese 6 dicembre
- 13ª giornata: Ferrara-Viola 13 dicembre
- 14ª giornata: Lumezzane-Viola – 16 dicembre
- 15ª giornata: Viola-Capo d’Orlando – 20 dicembre
- 16ª giornata: Agrigento-Viola – 30 dicembre
- 17ª giornata: Viola-Piazza Armerina – 3 gennaio
- 18ª giornata: Fiorenzuola-Viola – 10 gennaio
- 19ª giornata: Viola-Treviglio – 17 gennaio
- 20ª giornata: Desio-Viola – 20 gennaio
- 21ª giornata: Viola-San Vendemiano – 24 gennaio
- 22ª giornata: Orzinuovi-Viola – 31 gennaio
- 23ª giornata: Viola-Vicenza – 7 febbraio
- 24ª giornata: Legnano-Viola – 14 febbraio
- 25ª giornata: Viola-Agrigento – 21 febbraio
- 26ª giornata: Viola-Lumezzane – 28 febbraio
- 27ª giornata: Brescia-Viola – 7 marzo
- 28ª giornata: Viola-Imola – 21 marzo
- 29ª giornata: Piazza Armerina-Viola – 27 marzo
- 30ª giornata: Viola-Omegna – 4 aprile
- 31ª giornata: Viola-Piacenza – 7 aprile
- 32ª giornata: Sangiorgese-Viola – 11 aprile
- 33ª giornata: Viola-Ferrara – 18 aprile
- 34ª giornata: Capo d’Orlando-Viola – 25 aprile