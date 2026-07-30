Basket, ecco il calendario della Viola in B Nazionale: esordio fuori casa, si chiude a Capo d’Orlando

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diffuso il calendario di Serie B Nazionale della stagione 2026-2027, quella in cui – dopo qualche anno – ritorna anche la Viola, a seguito del ripescaggio ufficializzato qualche settimana fa. Il club reggino, che ha già confermato Marini e Maresca, e che ha ingaggiato Romeo, Donadoni e Diouf, vuole recitare un ruolo importante nel torneo, come dimostra anche l’arrivo del coach Michele Carrea.

Tornando al calendario, l’esordio sarà fuori casa, a Treviglio, il 27 settembre. Prima in casa una settimana dopo contro Fiorenzuola. Nel girone d’andata tris di siciliane di fila tra dicembre e gennaio. Ultima della stagione a Capo d’Orlando il 25 aprile. Ecco il calendario.