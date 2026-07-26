Barritteri, piazza gremita e risate per la terza edizione di “Teatro sotto le Stelle”

Una piazza coinvolta dall’inizio alla fine, tra risate, applausi e grande partecipazione, ha accompagnato la terza edizione di “Teatro sotto le Stelle”, appuntamento ormai consolidato dell’estate di Barritteri e tra le iniziative che maggiormente identificano l’attività dell’Associazione Kairos per Barritteri. Anno dopo anno, cittadini e famiglie si ritrovano sotto le stelle, conquistati dal fascino del teatro all’aperto, in una serata diventata una piacevole e irrinunciabile tradizione dell’estate della comunità. Protagonista della serata è stata la compagnia teatrale La Bottega del Sorriso, che ha portato in scena la brillante commedia in due atti “I morti non paganu i tassi”, per la regia di Francesco Rizzo.

Lo spettacolo ha affrontato con ironia situazioni familiari a molte persone: le difficoltà nei rapporti con il fisco, una suocera “ingombrante”, un postino invadente e un elegantissimo sindaco pronto a risolvere ogni problema a modo proprio. La compagnia ha interpretato queste situazioni con straordinaria maestria, impeccabili tempi comici e una travolgente ironia, conquistando gli spettatori fin dalle prime battute. Il risultato è stato una piazza completamente coinvolta, tra risate a crepapelle e calorosi applausi, senza che per un solo istante venisse meno l’attenzione del pubblico.

Gli interpreti della commedia

La compagnia teatrale La Bottega del Sorriso ha confermato ancora una volta di essere una garanzia di professionalità e qualità artistica. A dare vita ai personaggi della commedia sono stati Assunta Spirlì nel ruolo di Marianna, Rosa Ligato in quello di Carmela, Francesco Rizzo nei panni di Lorenzo e Domenico Anselmo in quelli di Peppino. Nel cast anche Mariateresa Loprevite, interprete della padrona di casa e della prima infermiera, Girolamo Russo nei ruoli di Becchino I e Cacozza, Mariapia Fazzalari in quelli di Becchino II ed Esattore, Daniela Trimarchi nel ruolo di Mariella, Mimmo Prestileo in quello di Nicola, Antonio Galluccio nei panni del sindaco e Tina Muratori nel ruolo della seconda infermiera.

L’Associazione Kairos per Barritteri ha condiviso i ringraziamenti espressi dal palco dalla presidente, la dottoressa Grazia Maria Vitetta, al parroco don Vincenzo Condello per la costante vicinanza, il continuo sostegno e l’attenzione riservata da sempre alle attività dell’associazione. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al sindaco Giovanni Piccolo e all’Amministrazione comunale di Seminara per il patrocinio concesso e per il sostegno alle iniziative promosse dall’associazione. Un particolare ringraziamento è andato inoltre all’Arma dei Carabinieri per la presenza durante la manifestazione e per il costante impegno con cui, ogni giorno, garantisce l’ordine pubblico e la sicurezza della collettività.

Il teatro come strumento di aggregazione e cultura

L’Associazione Kairos per Barritteri ha ringraziato anche i volontari e tutti coloro che hanno partecipato alla serata. La calorosa presenza del pubblico rappresenta il più grande riconoscimento per l’impegno profuso nell’organizzazione delle iniziative. Il successo della terza edizione testimonia quanto il teatro continui a essere uno straordinario strumento di aggregazione, capace di riunire persone di tutte le età attraverso il sorriso e la cultura. L’associazione continuerà a lavorare per proporre nuove iniziative rivolte alla comunità, con la volontà di arricchire il percorso intrapreso e di ritrovare presto il pubblico nei prossimi appuntamenti, fino alla quarta edizione di “Teatro sotto le Stelle”.