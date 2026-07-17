Barcellona Pozzo di Gotto, sorpreso a spacciare droga: arrestato un marocchino

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato – in flagranza di reato – un 31enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di “traffico di sostanze stupefacenti”. Nella medesima operazione un 40enne del luogo è stato segnalato alla Prefettura di Messina, quale assuntore di droghe. In particolare, all’esito di un servizio di appostamento, attuato nell’ambito di un’attività antidroga, i militari dell’Arma hanno notato l’indagato cedere una dose di droga sintetica ad un individuo, ricevendo da quest’ultimo 20 euro in cambio. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare i due soggetti e di estendere le verifiche. Difatti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare a carico del presunto spacciatore, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 12 grammi della medesima sostanza stupefacente, oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento delle dosi. L’acquirente, anch’egli sottoposto a controllo, è stato invece trovato in possesso di un’altra dose di stupefacente di tipo cocaina.

La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio

Alla luce di quanto emerso, il 31enne è stato quindi arrestato e poi ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’assuntore è stato invece segnalato alla Prefettura di Messina. La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto proseguono nelle iniziative di contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, adottate di concerto con la locale Procura della Repubblica – guidata dal Procuratore Capo dott. Giuseppe Verzera – con l’intento di esprimere un’incisiva azione preventiva e repressione su tutto il territorio di competenza.