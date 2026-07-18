Barcellona Pozzo di Gotto, Mario Infantino (M5S): “il lungomare di Spinesante tra incuria e scelte discutibili”

Il Movimento 5 Stelle di Barcellona Pozzo di Gotto, per voce di Marco Infantino, esprime “forte preoccupazione per le condizioni di grave precarietà in cui versa il lungomare di Spinesante, area balneare centrale per la vita sociale e turistica della città. Le recenti mareggiate hanno ulteriormente eroso il litorale, aggravando una situazione già compromessa sotto il profilo strutturale e della sicurezza. In diversi tratti del lungomare si riscontrano carpenterie scoperte e arrugginite, accessi alla spiaggia sporchi e dissestati, nonché aree di cantiere prive di adeguata segnalazione, con evidenti rischi per l’incolumità pubblica”.

Infantino: “destano inoltre preoccupazione le condizioni delle acque”

“Destano inoltre preoccupazione le condizioni delle acque: sul Portale acque del Ministero della Salute non risultano dati di monitoraggio aggiornati, mentre numerosi bagnanti segnalano una qualità visivamente torbida e oleosa, nonché la presenza di scarichi fognari e di saie non adeguatamente regolamentati. A queste criticità si aggiungono problemi quotidiani ormai ben noti: automobili e motocicli che percorrono il tratto costiero a velocità sostenuta in assenza di controlli adeguati; illuminazione insufficiente, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali; diffusa presenza di rifiuti, indice di una manutenzione ordinaria carente e non programmata. In questo contesto appare difficilmente giustificabile la scelta dell’amministrazione Scolaro di intervenire prioritariamente con la piantumazione di circa un chilometro di essenze nelle aiuole tra la strada e ciò che resta della pista ciclabile. Si tratta di un intervento prevalentemente estetico, che non affronta le urgenti criticità di sicurezza e fruibilità segnalate da tempo da cittadini e cittadine”, evidenzia Infantino.

“Non sono contrario al verde urbano anzi credo che bisogna investire su di esso in quanto infrastruttura strategica tramite la depavimentazione e la riforestazione della nostra città – dichiara Infantino – ma è evidente che le priorità, oggi, in questo tratto di lungomare sono altre: è necessario prima la messa in sicurezza. Non è accettabile procedere con operazioni estetiche mentre si continuano a ignorare rischi concreti per chi vive e attraversa quotidianamente questa zona. Nonostante il degrado e la scarsa sicurezza, residenti e turisti continuano legittimamente a frequentare il lungomare e la spiaggia di Spinesante, a conferma del ruolo centrale che quest’area riveste per la comunità. Proprio per questo il Movimento 5 Stelle chiede all’amministrazione un intervento immediato e organico: messa in sicurezza delle strutture e degli accessi, potenziamento dell’illuminazione, controllo della viabilità per ridurre velocità e comportamenti pericolosi, pulizia costante e adeguata segnalazione delle aree di cantiere”.

“Il lungomare di Spinesante non può essere lasciato in queste condizioni – conclude–. È responsabilità dell’amministrazione comunale garantire spazi pubblici sicuri e accessibili, soprattutto in una zona balneare così frequentata. È necessario un cambio di passo rapido, fondato su scelte coerenti e interventi concreti, che mettano al centro la sicurezza dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ritiene inoltre fondamentale che l’amministrazione operi nella massima trasparenza, pubblicando in modo chiaro e accessibile tutti gli affidamenti, i relativi importi e i criteri di assegnazione, affinché i cittadini possano valutare l’utilizzo delle risorse pubbliche”.