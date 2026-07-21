Bandiera Blu 2026: Messina celebra la conferma del prestigioso riconoscimento

La Città di Messina conferma anche per il 2026 il prestigioso riconoscimento internazionale della Bandiera Blu, assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle località costiere che si distinguono per qualità ambientale, eccellenza delle acque di balneazione, sicurezza, accessibilità, qualità dei servizi e gestione sostenibile del territorio. Per celebrare l’importante traguardo, il Comune di Messina promuove la cerimonia ufficiale che si terrà domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11.00, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile e dell’Amministrazione comunale, del Presidente della FEE Italia, prof. Claudio Mazza, dei Sindaci dei Comuni di Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Lipari, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Taormina e Tusa, anch’essi insigniti della Bandiera Blu 2026, oltre che di rappresentanti istituzionali, operatori del settore turistico-balneare e dei soggetti coinvolti nel percorso Bandiera Blu.

Nel corso della cerimonia il sindaco Basile consegnerà un riconoscimento ai Comuni premiati

Nel corso della cerimonia il sindaco Basile consegnerà un riconoscimento ai Comuni premiati, quale testimonianza dell’impegno condiviso nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione del patrimonio costiero e nella promozione di un modello di sviluppo improntato alla sostenibilità. L’iniziativa rappresenta un significativo momento di condivisione e valorizzazione del lavoro svolto dalle Amministrazioni locali, dagli operatori del settore e da tutti i soggetti che, attraverso azioni coordinate e responsabili, contribuiscono al mantenimento degli elevati standard richiesti dal programma Bandiera Blu.

La conferma del riconoscimento per il 2026 testimonia l’impegno costante della Città di Messina nella tutela dell’ambiente, nel miglioramento della qualità dei servizi balneari e nella promozione di un turismo sostenibile, capace di coniugare sviluppo, sicurezza, accessibilità e salvaguardia del patrimonio naturale. La cerimonia sarà inoltre occasione per ribadire il valore della collaborazione tra istituzioni, operatori economici e comunità locali, elemento fondamentale per consolidare e rafforzare gli obiettivi del programma Bandiera Blu e promuovere un modello di gestione del territorio sempre più attento alla qualità ambientale e alla fruizione sostenibile delle coste.