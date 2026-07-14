Bambini giocano con i gessetti in piazza, l’ira del sindaco di Milo: “non tolleriamo scritte sul nostro patrimonio”

La tranquillità del piccolo borgo alle pendici dell’Etna è stata improvvisamente scossa da una polemica che ha rapidamente superato i confini comunali, diventando un vero e proprio caso di discussione pubblica. Al centro del dibattito vi è l’intervento deciso del sindaco di Milo, che ha scelto i canali social istituzionali per denunciare un episodio che, a suo avviso, rappresenta una grave mancanza di rispetto verso il patrimonio collettivo. L’incidente riguarda alcuni disegni realizzati da bambini sulla pavimentazione della piazza principale, un gesto apparentemente innocente che ha però scatenato una profonda riflessione sulla responsabilità genitoriale. La prima cittadina, Maria Aurora Catalano, non ha puntato il dito contro i più piccoli, mossi dalla naturale propensione al gioco, bensì contro gli accompagnatori, definiti senza mezzi termini come adulti inadeguati, incapaci di trasmettere il valore fondamentale del rispetto per i luoghi appartenenti alla comunità.

Il testo integrale e l’accusa contro gli adulti

L’intervento istituzionale ha assunto la forma di un messaggio diretto e dal forte impatto emotivo, intitolato esplicitamente “Lettera aperta a dei bambini accompagnati da adulti inadeguati“. Nel testo, il primo cittadino si rivolge idealmente ai piccoli autori dei disegni, esordendo con queste parole: “Cari bambini, non sappiamo chi siate. Abbiamo letto i vostri nomi, scritti a chiare lettere sulla pavimentazione della piazzetta del centro storico di Milo“. La lettera prosegue riconoscendo l’importanza del gioco all’aria aperta, specialmente in un momento storico dominato dalla tecnologia: “Siamo certi che siete bambini meravigliosi, con tanta voglia di giocare, stare insieme e divertirsi. E ben venga questo, in un’epoca in cui bambini, giovani e adulti sono troppo spesso assorbiti dallo schermo di un cellulare“. Tuttavia, il tono cambia radicalmente quando l’attenzione si sposta sulle figure genitoriali: “C’è però un ‘però’ che non riguarda voi. Riguarda gli adulti che erano con voi. Adulti che hanno ritenuto di poter trasformare un luogo pubblico, bene comune di tutti, in un foglio dove lasciare che i figli scrivano e pasticcino“. Il giudizio estetico e civico sull’accaduto è netto, poiché secondo il sindaco sono presenti “scritte, disegni, impronte e coloriture che deturpano la pavimentazione del nostro centro storico“. La conclusione su questo punto non ammette repliche: “Per quanto realizzati con i gessetti, quanto è accaduto non è tollerabile, né scusabile“.

La difesa del bene comune e il rischio della deriva incivile

L’argomentazione portata avanti dall’amministrazione comunale non si limita alla semplice critica del gesto in sé, ma si estende a una riflessione più ampia sull’educazione civica e sulle conseguenze a lungo termine dei comportamenti permissivi. Secondo l’analisi della prima cittadina, il problema principale risiede nel messaggio diseducativo che viene trasmesso alle nuove generazioni. Come si legge nel comunicato, “Il bene comune è bene di tutti e va rispettato. Permettere che ciò accada significa insegnare ai propri figli a non riconoscere e non rispettare ciò che appartiene alla collettività“. L’uso dei gessetti sui monumenti o sulle piazze storiche viene quindi inquadrato come l’inizio di una potenziale china pericolosa verso la totale mancanza di senso civico. La lettera, infatti, avverte: “È un modo di pensare che apre la strada ad altre inciviltà: se oggi si può disegnare per terra, domani si può buttare la cartaccia…”. A fronte di questa visione, l’invito rivolto alle famiglie è quello di circoscrivere le espressioni creative più caotiche all’interno delle mura domestiche, usando parole che suonano come un duro rimprovero: “A casa siete liberi di far disegnare i vostri bambini su qualsiasi superficie: muro, divano, pavimento. Gli spazi pubblici, invece, vanno salvaguardati e rispettati da tutti, proprio perché ne siamo tutti responsabili”.

Le reazioni della comunità e l’appello finale al senso civico

Le parole di Maria Aurora Catalano hanno generato una spaccatura evidente nell’opinione pubblica, alimentando centinaia di commenti e condivisioni. Da una parte, vi è un nutrito gruppo di cittadini che sostiene fermamente la posizione dell’amministrazione, rivendicando la necessità di proteggere il decoro del centro storico di Milo e invocando sanzioni per i genitori disattenti, ritenendo che il patrimonio architettonico non possa fungere da lavagna a cielo aperto. Dall’altra parte, non sono mancate le voci critiche, soprattutto di chi fa notare come i disegni realizzati con materiali lavabili siano destinati a scomparire con la prima pioggia, giudicando l’intervento istituzionale sproporzionato rispetto alla reale entità del danno e sottolineando come le piazze debbano essere vissute attivamente dai bambini. Nonostante la polarizzazione del dibattito, il sindaco ha voluto concludere il suo intervento con un messaggio di apertura condizionata, ribadendo le regole per una serena convivenza civile. La chiosa finale del comunicato recita: “Chi ama Milo è il benvenuto. Ma amare la nostra cittadina significa rispettare ogni luogo, in ogni suo aspetto. Chiediamo ai cittadini, agli ospiti, ai turisti collaborazione e senso civico. Insieme possiamo tenere Milo pulita, ordinata e accogliente“. Un monito che, al di là delle polemiche effimere, invita tutti a una maggiore consapevolezza nel vivere gli spazi pubblici.