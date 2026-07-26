Bambina di 5 anni investita da un’auto, trasferita in elicottero a Cosenza

Una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto sul lungomare di Corigliano-Rossano. L’incidente si è verificato per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La piccola è stata soccorsa dal personale medico del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure e gli accertamenti effettuati nell’immediatezza, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di Cosenza. La bambina ha riportato gravi lesioni agli arti. La dinamica dell’investimento è ora al vaglio della Polizia municipale e degli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia di Stato.

Il conducente si è fermato subito dopo l’impatto

Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’investimento. La sua posizione e il mezzo coinvolto rientrano negli accertamenti avviati dagli organi intervenuti sul luogo dell’incidente. Il fatto che l’automobilista si sia fermato ha consentito alle autorità di acquisire nell’immediatezza gli elementi necessari alle verifiche. Saranno tuttavia gli approfondimenti investigativi a chiarire con precisione quanto avvenuto sul lungomare. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause che avrebbero determinato l’investimento. Ogni valutazione resta quindi affidata alle risultanze degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.

Gravi lesioni agli arti dopo l’investimento

La bambina ha riportato gravi lesioni agli arti in seguito all’impatto con l’automobile. La gravità delle ferite ha portato i sanitari a disporre il trasferimento in elicottero. L’intervento è avvenuto dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente e dopo la valutazione delle condizioni della piccola. L’episodio ha suscitato forte apprensione, anche per la giovanissima età della bambina. Le informazioni disponibili non consentono tuttavia di aggiungere ulteriori elementi sul quadro sanitario.