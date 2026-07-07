Bake Off Calabria sbarca a Sant’Eufemia d’Aspromonte, successo per la prima edizione dedicata ai bambini

Grande partecipazione e tanto entusiasmo hanno caratterizzato la prima edizione di Bake Off Calabria dedicata ai bambini, svoltasi domenica 5 luglio 2026 in Piazza Matteotti a Sant’Eufemia d’Aspromonte. L’iniziativa, promossa e curata dall’Associazione I Ragazzi di Quartiere, ha richiamato un numeroso pubblico, trasformando la piazza in un luogo di festa, condivisione e sana competizione. L’evento ha visto la partecipazione di 17 piccoli concorrenti, che hanno presentato i propri dolci mettendo in mostra talento, creatività e passione per la pasticceria. La competizione si è svolta seguendo il format del celebre Bake Off: ogni torta è stata esaminata, assaggiata e valutata da una giuria di esperti secondo criteri di gusto, tecnica e presentazione.

La giuria era composta dai pasticceri Pina Nolgo, Fabio Lavalle, Luigi Bonfiglio, Giuseppe Bonfiglio e Rocco Fedele, professionisti del territorio provenienti da Sant’Eufemia d’Aspromonte e dai paesi limitrofi. La serata è stata presentata e condotta da Giuseppe Rugnetta, che con entusiasmo e simpatia ha saputo coinvolgere il pubblico e i piccoli concorrenti, accompagnando ogni fase della competizione fino alla proclamazione dei vincitori.

Al termine delle valutazioni sono stati proclamati i vincitori:

1° posto: Crostata Dorata di Sofia Fedele , con 105 punti ;

Crostata Dorata di , con ; 2° posto: Dolce Cuore all’Arancia di Patrizia Pillari , con 94 punti ;

Dolce Cuore all’Arancia di , con ; 3° posto: Chiffon Soffice della Costa degli Dei di Rocco Panuccio, con 92 punti.

La serata si è conclusa con un buffet aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale sono stati degustati i dolci preparati dai piccoli pasticcieri, regalando a tutti un piacevole momento di convivialità e condivisione.

Questa prima edizione di Bake Off Calabria ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico

Questa prima edizione di Bake Off Calabria ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, confermandosi un’iniziativa originale e coinvolgente, capace di valorizzare i giovani talenti e di rafforzare il senso di comunità. Il successo della manifestazione rappresenta un importante punto di partenza e lascia ben sperare per le future edizioni dell’evento organizzato dall’Associazione I Ragazzi di Quartiere.