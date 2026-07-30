Bagnara Calabra, Vincenzo Laurendi presenta il suo nuovo libro “Mad World” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’autore calabrese Vincenzo Laurendi presenta la sua ventunesima opera intitolata “Mad World“, un volume che esplora le profonde contraddizioni e ingiustizie della società moderna. Il libro affronta tematiche critiche come il capitalismo sfrenato e include un toccante racconto di attualità sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.
Lo scrittore annuncia inoltre la disponibilità del testo su Amazon e all’interno di una raccolta speciale chiamata “Pentalogia del Cantastore”.