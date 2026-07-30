Bagnara Calabra, Vincenzo Laurendi presenta il suo nuovo libro “Mad World” | INTERVISTA

L'autore Vincenzo Laurendi presenta la sua ventunesima opera intitolata "Mad World"

Vincenzo Laurendi

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’autore calabrese Vincenzo Laurendi presenta la sua ventunesima opera intitolata “Mad World“, un volume che esplora le profonde contraddizioni e ingiustizie della società moderna. Il libro affronta tematiche critiche come il capitalismo sfrenato e include un toccante racconto di attualità sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

Lo scrittore annuncia inoltre la disponibilità del testo su Amazon e all’interno di una raccolta speciale chiamata “Pentalogia del Cantastore”.

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