Azione Messina, scelti i referenti territoriali di Sant’Agata di Militello e Giardini Naxos | NOMI

Si va completando il radicamento territoriale di Azione in tutti i maggiori comuni della provincia di Messina. Nella giornata di ieri, su proposta della segreteria provinciale, il direttivo di Azione Messina ha approvato all’ unanimità la nomina dei due nuovi referenti territoriali. Cristiano Testa, 33 anni, di Sant’Agata di Militello, laurea magistrale in Scienze del Turismo ad indirizzo culturale presso l’Università di Messina, e un CV già ricco di significative esperienze sia in campo professionale che culturale.

Al comune di Cefalù con il Servizio Civile Universale ha curato l’accoglienza dei turisti, così come per l’ importante Fondazione “Fiumara d’Arte”. È attualmente cooperatore marketing con una Agenzia che si occupa del Mercato libero dell’energia e ha costituito il gruppo “Sant’Agata al Centro: idee per il futuro della città”. Oltre Sant’Agata, Cristiano Testa curerà per Azione il comprensorio composto dai comuni di Acquedolci, Militello Rosmarino, San Fratello e Torrenova.

Domenico Giuseppe Spanò, 27 anni, è un Agrotecnico abilitato alla libera professione, con specializzazione nelle filiere di trasformazione agro-industriale. Dal 2022, sui vini siciliani doc diventa Esperto Assaggiatore. Dopo una prima esperienza in Chimica Industriale presso l’ Università degli studi di Catania si sposta, dal 2025, al CdS in Viticoltura, Enologia ed EnoMarketing del medesimo ateneo. È già, per Agricoltura e Agronomia, referente tematico di Azione.

Dal 2016 Donatore sangue presso AVIS; nel 2020 diventa volontario collaboratore entrando nel direttivo della sezione Avis Gaggi; venendo eletto nel 2025 come Responsabile Web, Stampa e News; nel 2026 costituisce e diventa responsabile del gruppo giovani Avis provinciale di Messina. Oltre Giardini Naxos Domenico Spanò curerà per Azione il comprensorio composto dai comuni di Gaggi, Graniti e Francavilla di Sicilia.