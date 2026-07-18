Autovelox in Calabria, spenti 4 dispositivi dopo la riforma voluta dal MIT

“Dopo l’entrata in vigore della riforma autovelox, fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella Regione Calabria sono stati spenti 4 dispositivi. Allo stato attuale, quindi, risultano omologati 52 dispositivi a fronte dei 56 dislocati sul territorio. Dopo 34 anni, si è dunque messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati. Salvini ribadisce che se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall’altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini”. Lo afferma in una nota il MIT.