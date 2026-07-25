Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito (Palermo), 56 piloti al via della quarta edizione

Tutto pronto per il 4° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito. Domenica 26 luglio, nel centro collinare situato a circa 70 chilometri da Palermo, saranno 56 i piloti verificati e ammessi alla competizione automobilistica valida per la Coppa Slalom AciSport 5ª zona, per il Campionato siciliano AciSport e per lo Challenge degli Emiri, disputato in memoria del compianto Giovanni Buttacavoli. Il programma entrerà nel vivo alle ore 9, quando l’esperto direttore di gara potentino Carmine Capezzera darà il via alla salita di ricognizione. Al termine della prova, i concorrenti affronteranno per tre volte il percorso di gara, sfidando il cronometro tra i birilli.

Il tracciato è stato ricavato lungo una sezione della strada provinciale 7 “Montemaggiore-Alia” e misura quasi 2,8 chilometri. Sono previste 14 postazioni di rallentamento delimitate dai birilli, determinanti per la formazione delle classifiche assoluta, di gruppo e di classe, oltre che per quelle speciali. A precedere i concorrenti sarà l’apripista ufficiale, il palermitano Antonino Cangialosi, al volante di una rara Opel Corsa OPC Nurburgring strettamente di serie. La sua andatura sarà disciplinata dal Codice della strada.

La quarta edizione del “Città di Montemaggiore Belsito” assegnerà anche due riconoscimenti speciali. Il Memorial “Antonio Mesi” andrà al vincitore assoluto, mentre il Memorial “Pino Guccione” sarà consegnato al migliore tra gli undici piloti locali schierati al via.

Montemaggiore Belsito accoglie piloti e appassionati

Grande soddisfazione per la visibilità mediatica ottenuta durante le settimane precedenti alla gara è stata espressa dal comitato organizzatore, composto dalla Misilmeri Racing, dalla Belsitana Racing e dall’Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito, coordinata dal sindaco Cosimo Gullo e dall’assessore al ramo Antonio Castiglia. L’evento gode inoltre del patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Città Metropolitana di Palermo. Un contributo importante alla realizzazione della manifestazione è stato fornito anche da numerose aziende del circondario.

Montemaggiore Belsito, vestita a festa e animata dalla presenza di numerosi curiosi e appassionati di motori, ha già ospitato le operazioni preliminari riservate ai piloti e alle vetture. Le verifiche e le punzonature sono state allestite, come da tradizione, nella centrale piazza Roma.

Incammisa guida il gruppo dei favoriti

Il pronostico per la vittoria finale si presenta particolarmente aperto, con almeno sei piloti candidati al successo assoluto. Tra questi figura il veterano degli slalom siciliani Nicolò Incammisa, trapanese di Custonaci e prossimo a compiere 78 anni, ancora determinato a competere ai massimi livelli. Il presidente della Trapani Corse ha già conquistato la seconda edizione della gara, disputata nel 2024, e sarà nuovamente al via con la sua Radical SR4 Suzuki.

Incammisa ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso e per le modifiche apportate dagli organizzatori: “A Montemaggiore Belsito vengo sempre con piacere – rivela Incammisa – il percorso, molto guidato, mi si addice molto e poi è anche l’occasione per ritrovare tanti amici. Sono state apportate lievi migliorie al tracciato che ospita la competizione, soprattutto nella sua parte conclusiva. Migliorie, devo ammettere, assolutamente azzeccate, la sicurezza complessiva sul percorso è ulteriormente aumentata”.

Il pilota ha quindi concluso: “Un plauso agli organizzatori – conclude Nicolò Incammisa, a Montemaggiore al volante della fedele Radical SR4 Suzuki della Trapani Corse -che hanno voluto accogliere le proposte di noi piloti ed ai vertici di AciSport, che hanno saputo coniugare le esigenze di tutti”.

Di Matteo, Catanzaro e Bigione puntano al podio

I riflettori saranno puntati anche sugli agrigentini Nino Di Matteo e Salvatore Catanzaro, entrambi residenti a Sciacca. Di Matteo, già a quota due successi in questa stagione, gareggerà con la Gloria C8F Evo Suzuki iscritta dalla RO Racing nella classe E2SS/TMSS 1400. Catanzaro, vincitore a Sant’Angelo Muxaro, sarà invece al volante della Gloria B5 Evo Suzuki della Trapani Corse, schierata nella classe E2SS/TMSS 1150.

Tra i candidati al primo gradino del podio figura anche il kartista marsalese Francesco Bigione, nome nuovo degli slalom isolani ma già capace di ottenere diversi piazzamenti sul podio. Bigione affronterà la gara con l’agile Gloria B5 Evo Suzuki della RO Racing. Ambizioni di vittoria anche per il gelese Gianni Carfì, reduce dal successo ottenuto a Casteltermini. Il pilota sarà al via con una Radical SR4 spinta da un propulsore Suzuki e schierata nella classe E2SC 1400 con i colori del Motor Team Nisseno. Completa il gruppo dei principali favoriti il misilmerese Riccardo Cerniglia, impegnato con una Bogani SN84 Suzuki, anch’essa inserita nella classe E2SC 1400.

Gli outsider e la premiazione in piazza Roma

Tra gli outsider da seguire con particolare attenzione ci sono il messinese Santi Leo, su Radical SR4 Suzuki della Nebrosport, il saccense Angelo Cucchiara, al volante della Bulla Sport della Trapani Corse, e il ragusano Massimiliano Ciarcià, in gara con una Elia Avrio ST09 Suzuki della Catania Corse. A coadiuvare il direttore di gara Carmine Capezzera e l’intero comitato organizzatore sarà il pilota termitano Ninni Rotolo, scelto nel ruolo di supervisore AciSport.

La cerimonia di premiazione si svolgerà dopo l’apertura del parco chiuso in piazza Roma, considerata il cuore pulsante di Montemaggiore Belsito e punto di riferimento dell’intera manifestazione. Informazioni: Misilmeri Racing, corso Gaetano Scarpello 58, 90036 Misilmeri, Palermo. Sito internet: www.misilmeriracing.it. Telefono: +39 328 1146759. Email: misilmeriracingslalom@gmail.com. Codice fiscale: 97250640824.