Automobilismo, “Piloti Per Passione” firma la vittoria numero 60: trionfo a Bagnara e risultati di prestigio tra Calabria, Sicilia e Piemonte

Altra prodezza dei piloti della scuderia di Sambatello, Piloti per Passione, che confezionano la 60^ vittoria assoluta nella difficile gara di Bagnara Calabra, in memoria di Pasquale Cammareri, valida per la coppa Italia 4^ zona e per il Challenge Slalom Calabria 2026 con Gaetano Rechichi che guida la folta compagine presente che conquista ottimi risultati personali ed a seguire Agostino Fallara 1° di classe e 1° di gruppo in gruppo S, Emiliano Tramontana 1° di classe e 1° di gruppo in E1 1.400, Francesco Cammareri 4° di classe KC, Eugenio Catizone 1° in E1 Italia 2000, Giuseppe Branca 2° in E2 SC 1.400, Carmelo Barbaro 3° in E2SC1.400 Giuseppe Arico 1° di classe e 1° di gruppo N, Davidelipari 2° in S2, Vincenzo Suraci 4° in S2, Francesco Battaglia 1° in S4, Filippo Crupi 2° in BC, Davide Pignataro 2° in E1-1150, Filippo Spano’ 3° in BC, Michele Serpa 2° in RS Plus RSD2. Sfortunata la prova sia per Totò Lipari ritirato già dalla manche di cognizione e per Filippo Moro che non riesce neanche a prendere il via per la ricognizione per problemi al cambio della sua A 112.

Consueta importante vittoria di Giuseppe Aragona

Consueta importante vittoria di Giuseppe Aragona che, dopo le ultime disavventure, ha ripreso il feeling con la sua Volkswagen Golf MK7, alla gara di Ascoli, dove i primi tre piloti della E1 1600 sono racchiusi in 1 decimo di secondo con il nostro portacolori Domenico Chirico, secondo a soli 28 centesimi dal primo.

Brillante gara di Fortunato Morabito che allo slalom di Bubbio-Cassinasco

Brillante gara di Fortunato Morabito che allo slalom di Bubbio-Cassinasco (Asti) conquista il 1° posto in gruppo S3 con la sua sempre più affidabile Fiat 127.

Altre gare in Sicilia per Piloti per Passione

Ed in questo primo fine settimana di Luglio rappresentanza dei piloti della scuderia in Sicilia con Agostino Fallara che non fa sconti agli avversari con la sua affidabilissima 127 e con una guida perfetta, classificandosi 1° di classe, 3° di gruppo in S3 e 10° assoluto allo slalom di Raccuia dove Filippo Moro conquista un ottimo 4° posto tra l’agguerrita classe S2. Alla cronoscalata di Giarre, dopo un’ottima prima manche di gara, Roberto Megale si deve arrendere per un guasto meccanico non completando così la seconda salita di gara. Sempre alla cronoscalata di Giarre, buon 6° posto per Rocco Porcaro in un week end affatto tranquillo.

Piena soddisfazione per il direttivo e per tutto il gruppo della scuderia che vede così coronati con la vittoria assoluta in questa occasione, gli sforzi organizzativi cominciati con Gambarie 2026, già da inizio anno e pensando alla gara di casa, XVI trofeo città di Sambatello dell’8 Novembre p.v. mentre è pronta la compagine per la trasferta di Rieti di Sabato e Domenica prossimi.