Automobilismo, Piloti Per Passione: doppio trionfo alla 61ª Rieti Terminillo

Inanellato un altro successo dai piloti di Piloti per Passione alla 61ª Rieti Terminillo, dimostrando eccellenti doti di guida ed umane conquistano il gradino più alto del podio nei rispettivi schieramenti. Brillano così Giuseppe Aragona primo di classe in E1 Italia +3000, primo di gruppo e primo tra le vetture turismo, Domenico Chirico, primo in E1 Italia 1600 con meno di un secondo e mezzo di vantaggio e Roberto Megale primo in RS Plus 1600 che stacca di soli 9 centesimi il secondo classificato.

Risultati fantastici che valgono il terzo posto assoluto tra le 35 scuderie presenti. Soddisfatti i vertici della scuderia che, ad un anno dell’insediamento del nuovo direttivo guidato da Francesca Elisa Denisi e Giuseppe Barillà, dimostrano notevoli capacità organizzative e logistiche.