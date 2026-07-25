Automobilismo, la scuderia Piloti per Passione impegnata nel weekend tra Lombardia e Calabria

Anche questo fine settimana fa registrare un notevole numero di piloti della scuderia di Sambatello impegnati tra Varese e Catanzaro. Mentre a Varese, allo slalom valevole per il Campionato italiano assoluto e Coppa Italia 1^ zona sarà Fortunato Morabito a rappresentare i colori della scuderia preaspromontana con la sua Fiat 127 di gruppo S, a Settingiano(CZ) ben dieci piloti schierati, Giuseppe Branca, Gaetano Rechichi, Cammareri Francesco, Pignataro Davide, Tramontana Emiliano, Moro Filippo, Lipari Antonio, Davide Lipari, Serpa Michele e Spanò Filippo, cercheranno di bissare il successo della scorsa edizione.