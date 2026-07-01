Automobilismo, la New Generation Racing punta alla cronoscalata di Giarre Montesalice Milo

La stagione agonistica della New Generation Racing prosegue a ritmi intensi e con bilanci più che positivi. Dopo il 3° Slalom di Bagnara Calabra – Memorial Pasquale Cammareri, valido per la Coppa Aci Slalom Zona 4 e per il Challenge Slalom Calabria, la scuderia catanzarese è già proiettata sulla 27^ Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, in programma in provincia di Catania, dove schiererà quattro piloti. Lo scorso fine settimana, a Bagnara, la NGR ha raccolto risultati di rilievo, chiudendo al secondo posto nella classifica riservata alle scuderie e piazzando tre piloti nella top ten della classifica assoluta.

Protagonista assoluto è stato il giovane figlio d’arte Antonino Piria, che al volante dell’Ermolli Suzuki ha conquistato il secondo posto assoluto e la vittoria di classe E2SC 1400. Una prestazione che gli ha consegnato anche il successo tra gli Under 23.

Ottima prova anche per Nicola Paola Almirante, sempre più a suo agio con la Wolf GB08 Thunder. Quarto posto assoluto e vittoria in E2SS/TMSS 1150 per lui, in una gara gestita con solidità e continuità.

Nel gruppo E2SH, Cesare Leone ha firmato il successo di gruppo e di classe 2000 con la sua Fiat X1/9, chiudendo anche all’ottavo posto assoluto grazie ad un ritmo concreto e senza sbavature.

Di esperienza e costanza la gara di Rosario Scerbo sulla Renault 5 GTT, che ha chiuso secondo di classe +2000 e terzo di gruppo E1, con un passo sempre positivo, dimostrando di voler fare bene con la giusta mentalità.

È arrivato il podio anche per il pilota di Tiriolo, Domenico Marchio, con un terzo posto di gruppo N e di classe 1600 con la Peugeot 106. Un risultato che fa morale, nonostante la sfortunata uscita di scena nell’ultima manche dopo una gara sempre affrontata con la solita tenacia. Speriamo che questa sfortuna vada via al più presto.

Nelle RS Plus 1400, gara da archiviare in fretta per Alberto De Gregorio. Un problema tecnico alla sua Peugeot 106 gli ha permesso di disputare solo la ricognizione, non al 100% tra l’altro, costringendolo poi a rinunciare alle manche di gara.

Infine, nelle Racing Start, Antonio Grandinetti ha centrato un buon terzo posto di classe 1150 con la Fiat Seicento Sporting. Un podio meritato, arrivato in una gara impegnativa.

Come già detto, saranno quattro invece u portacolori NGR al via della 27^ edizione della cronoscalata di Giarre.

Tra le Bicilindriche, Angelo Mercuri, nel Gruppo 5, e Francesco Mercuri, nel Gruppo 2, saranno al via rispettivamente su Fiat 500 e su Fiat 126. Entrambi andranno alla ricerca di punti e riscontri importanti.

A Giarre ci sarà anche Alessandro Cappello sulla Peugeot 106 di RS-S Plus 1400, pronto e determinato a ripetere gli ottimi risultati conquistati nelle precedenti gare.

A completare il parterre della scuderia Catanzarese, ci sarà il Siciliano Francesco Lombardo, che torna sulla muscolosa Peugeot 205 e andrà all’assalto della E1 1400.

La Giarre Montesalice Milo sarà valida sia per il CIVM Sud che per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita. La New Generation Racing si prepara a vivere un altro fine settimana a pieno ritmo.