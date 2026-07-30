Automobile Club Reggio Calabria, focus su monopattini elettrici e richiamo airbag Takata

L’Automobile Club Reggio Calabria comunica che, “dal 1° al 31 agosto, gli uffici osserveranno il seguente orario estivo di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Nel corso del mese di agosto continueranno a essere garantiti tutti i servizi istituzionali e l’assistenza agli utenti per le pratiche automobilistiche e per le attività di competenza dell’Ente. L’occasione è utile per richiamare l’attenzione dei cittadini su due importanti iniziative che riguardano la sicurezza della mobilità”.

Monopattini elettrici: le nuove disposizioni

Dal 16 luglio è entrato in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (RC) per i monopattini elettrici, con l’identificazione del veicolo mediante il codice del contrassegno assicurativo. L’Automobile Club Reggio Calabria informa inoltre che “presso i propri uffici è possibile richiedere il rilascio della targa identificativa per i monopattini elettrici, prevista dalla normativa vigente. Il personale è a disposizione degli utenti per fornire tutte le informazioni necessarie e assistere nelle procedure di rilascio, contribuendo a garantire il rispetto delle nuove disposizioni e una mobilità sempre più sicura. Si ricorda inoltre che, durante la circolazione nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, è obbligatorio utilizzare le luci accese e indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, a tutela della sicurezza propria e degli altri utenti della strada”.

Per promuovere ulteriormente la cultura della sicurezza stradale, l’Automobile Club Reggio Calabria omaggerà “un giubbotto catarifrangente ad alta visibilità a tutti i cittadini che richiederanno il contrassegno identificativo per il monopattino elettrico presso gli uffici dell’Ente. Lo stesso omaggio sarà riservato anche ai Soci ACI che rinnoveranno la propria tessera associativa nel periodo dell’iniziativa, quale segno concreto dell’impegno dell’Automobile Club a favore della prevenzione e della sicurezza sulla strada”.

Airbag Takata: un richiamo che può salvare la vita

“In Italia circolano ancora circa 1,6 milioni di veicoli equipaggiati con airbag Takata potenzialmente difettosi. In caso di attivazione, tali dispositivi possono proiettare frammenti metallici nell’abitacolo, provocando conseguenze gravissime, fino al rischio di morte. Le case costruttrici provvedono alla sostituzione gratuita degli airbag interessati, ma è indispensabile che i proprietari dei veicoli aderiscano alla campagna di richiamo. La verifica è semplice: è sufficiente consultare la pagina dedicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accertare se il proprio veicolo rientra tra quelli interessati. In caso positivo, occorre contattare tempestivamente la rete ufficiale della casa costruttrice per programmare l’intervento. Se il veicolo è soggetto al provvedimento “Stop Drive”, è necessario sospenderne immediatamente l’utilizzo fino all’avvenuta sostituzione dell’airbag”, puntualizza l’Automobile Club Reggio Calabria.

“Il Ministero ha affidato agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), tra i quali figurano le Delegazioni ACI, un ruolo attivo nella campagna di sensibilizzazione, con l’obiettivo di favorire la massima diffusione delle informazioni e incrementare il numero dei controlli effettuati dagli automobilisti. L’Automobile Club Reggio Calabria rinnova il proprio impegno nella promozione della sicurezza stradale e invita tutti gli utenti ad approfittare dell’accesso agli uffici per ricevere informazioni sulle novità normative, richiedere il contrassegno identificativo per il monopattino elettrico, verificare l’eventuale coinvolgimento del proprio veicolo nella campagna di richiamo degli airbag Takata e conoscere i vantaggi riservati ai Soci ACI“, rimarca l’ACI.