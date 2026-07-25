Auguri di Buon Onomastico Anna! IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere sui social

26 Luglio 2026, Buon Onomastico Anna! Ecco le più belle immagini, frasi e tanti video significativi per gli auguri da inviare oggi su Facebook e WhatsApp

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    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
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Il 26 luglio si ricordano i santi Gioacchino e Anna che furono i genitori della Vergine Maria. I due non avevano figli ma un giorno mentre Gioacchino era intento a coltivare, gli appare un angelo, per annunciargli la nascita di un figlio ed anche la moglie Anna ha una visione simile. La bimba che nascerà avrà il nome di Maria. Sant’Anna è invocata come protettrice delle donne incinte. E’ patrona di vari lavori tra cui i lavandai e le ricamatrici.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome Anna:

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
  • Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
  • Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
  • Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
  • Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
  • Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
  • Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
  • Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
  • Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
  • Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 26 luglio! Felice onomastico!
  • Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
  • Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

 

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