Atti intimidatori a Cassano, Forza Italia Sibari condanna gli episodi: “la comunità non si piega alla paura”

“Esprimo, a nome mio personale e di tutta Forza Italia Sibari, la più ferma condanna e il più profondo sdegno per i gravissimi atti intimidatori che hanno colpito il nostro territorio: il gesto criminoso perpetrato ai danni del supermercato Carrefour di via Giovanni Amendola e il vile incendio doloso che ha distrutto due autovetture del prof. Pietro Bloise, stimato imprenditore della Sibaritide e suocero della consigliera comunale di maggioranza Federica D’Elia”. Lo afferma in una nota Francesco Celiberto, Commissario Forza Italia Sibari.

“Siamo di fronte ad episodi di inaudita gravità che non possono essere derubricati a semplici fatti di cronaca. Si tratta di atti vigliacchi che rappresentano un attacco diretto non solo alle persone coinvolte, ma all’intera comunità cassanese, ai valori della legalità, della libertà d’impresa e della civile convivenza. A Pietro Bloise, alla consigliera Federica D’Elia, alla famiglia Gatto, proprietaria del supermercato Carrefour, e a tutti i loro familiari rivolgo la mia più sincera vicinanza e la piena solidarietà di Forza Italia Sibari, con l’auspicio che possano superare quanto prima questo momento così difficile”.

“Chi pensa di intimidire imprenditori, amministratori o cittadini onesti attraverso la violenza e la sopraffazione deve sapere che troverà una comunità unita e determinata a respingere ogni tentativo di affermare la cultura della paura. Cassano e la Sibaritide sono terre sane, fatte di persone laboriose, di imprenditori coraggiosi e di cittadini che credono nelle istituzioni e nello Stato. Esprimiamo piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, certi che le indagini in corso consentiranno di individuare in tempi rapidi gli autori di questi ignobili episodi e di assicurarli alla giustizia. La presenza dello Stato deve essere forte, costante e visibile, affinché nessuno possa pensare di agire nell’impunità”.

“Questo è il momento della responsabilità e dell’unità. Al di là delle appartenenze politiche, tutte le istituzioni, le forze sociali e i cittadini devono fare fronte comune contro ogni forma di violenza, intimidazione e criminalità, riaffermando con determinazione i principi della legalità, del rispetto delle regole e della democrazia. La paura non può e non deve prevalere. Cassano non si piega, la Sibaritide non arretra. Insieme continueremo a difendere con forza i valori della libertà, della sicurezza e della convivenza civile”.