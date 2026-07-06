Assalto al bancomat Credem di Varapodio, cresce l’allarme nella Piana di Gioia Tauro

Momenti di paura a Varapodio, nella Piana di Gioia Tauro, dove nella notte tra sabato e domenica un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della filiale Credem. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero utilizzato un ordigno esplosivo per forzare lo sportello automatico, provocando gravi danni ai locali dell’istituto bancario come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Il boato, avvertito distintamente dai residenti della zona, ha generato forte apprensione e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area dopo l’esplosione. Sul posto sono giunte anche le Forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare gli autori.

Indagini in corso e fuga ostacolata con chiodi sull’asfalto

Le indagini sull’assalto al bancomat di Varapodio sono in corso. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, per capire quanti fossero i malviventi e quale mezzo sia stato utilizzato per la fuga. Da quanto emerso, i responsabili avrebbero cosparso la strada con chiodi a tre punte, probabilmente con l’obiettivo di rallentare o impedire un eventuale inseguimento. Un dettaglio che conferma la preparazione dell’azione criminale e che contribuisce ad aumentare la preoccupazione tra gli abitanti. Al momento non è stata ancora quantificata l’entità del bottino eventualmente portato via.

Piana di Gioia Tauro, cresce la preoccupazione per la sicurezza

L’episodio di Varapodio arriva dopo un analogo assalto avvenuto di recente a Rizziconi, alimentando un clima di inquietudine nella Piana di Gioia Tauro. La successione di eventi criminali sta generando forte allarme tra i cittadini, già preoccupati per altri episodi segnalati sul territorio, tra furti in abitazione e rapine compiute anche in pieno giorno. La comunità chiede risposte tempestive e un rafforzamento delle attività di controllo, soprattutto nelle ore notturne e nelle aree più esposte. Il timore diffuso è che azioni di questo tipo possano ripetersi, colpendo non solo gli istituti bancari ma anche la serenità quotidiana dei residenti.

Appello alla collaborazione dei cittadini

Gli amministratori locali hanno invitato la popolazione a collaborare con le autorità, segnalando movimenti sospetti o elementi utili alle indagini. In contesti delicati come quello attuale, il contributo dei cittadini può rivelarsi fondamentale per supportare il lavoro delle Forze dell’ordine e prevenire nuovi episodi. L’assalto al bancomat Credem di Varapodio riaccende dunque il tema della sicurezza nella Piana e pone l’attenzione sulla necessità di interventi mirati, controlli più incisivi e una presenza costante sul territorio. L’obiettivo, per le comunità interessate, è tornare al più presto a un clima di maggiore tranquillità e fiducia.