ASP Reggio Calabria, online il nuovo portale PNES | DETTAGLI

È online pnes.asprc.it, il nuovo portale realizzato dall’ASP di Reggio Calabria nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES). “Il sito nasce come canale centrale di accesso alle informazioni sul progetto e sui servizi attivati nel territorio. Un unico spazio digitale attraverso il quale i cittadini possono conoscere le opportunità offerte dal Programma, capire come accedervi, individuare le sedi di riferimento e trovare i contatti utili per ricevere assistenza e orientamento. Con la pubblicazione del portale prende avvio anche la campagna di comunicazione del PNES, che sarà sviluppata attraverso i canali social, materiali informativi, affissioni, contenuti video, attività sui media e iniziative sul territorio”, c’è scritto in una nota.

“Il nuovo sito è stato progettato per trasformare informazioni spesso complesse in indicazioni semplici”

“Il nuovo sito è stato progettato per trasformare informazioni spesso complesse in indicazioni semplici e concretamente utilizzabili. La navigazione accompagna l’utente verso le pagine dedicate ai servizi, illustrandone con chiarezza modalità di accesso, sedi e recapiti, con particolare attenzione alle persone che possono incontrare maggiori difficoltà nel reperire informazioni, comprendere le procedure o individuare il percorso più adatto. Attraverso il portale è possibile conoscere le attività sviluppate nell’ambito del PNES, verificare chi può accedere ai diversi servizi, sapere come partecipare ai programmi di prevenzione e trovare sedi, strutture, recapiti e contatti utili per ricevere assistenza e orientamento. Il sito raccoglie inoltre materiali informativi pensati per rendere più semplice la comprensione dei percorsi disponibili. Il portale non sostituisce il rapporto diretto con gli operatori dell’ASP di Reggio Calabria, ma ne facilita il primo contatto e rende più riconoscibili i servizi presenti sul territorio“, rimarca la nota.

Il Programma Nazionale Equità nella Salute si sviluppa attraverso quattro aree di intervento

“Il Programma Nazionale Equità nella Salute si sviluppa attraverso quattro aree di intervento, raccolte e organizzate all’interno del nuovo portale. La sezione dedicata alla povertà sanitaria si rivolge alle persone che, per condizioni economiche o sociali, incontrano maggiori difficoltà nell’accesso a visite, esami e cure. Il sito permette di verificare chi può usufruire dei servizi, quali prestazioni possono essere previste e dove chiedere orientamento. Nell’area degli screening oncologici sono disponibili informazioni sui programmi gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. Il portale collega direttamente alle pagine dedicate alle sedi mammografiche, alle strutture private accreditate, ai consultori familiari e alle farmacie aderenti. La sezione Genere al centro della cura approfondisce il modo in cui differenze biologiche e condizioni personali, familiari, lavorative e sociali possono influenzare la salute, i sintomi e l’accesso ai servizi. Tra i principali punti di riferimento figurano i consultori familiari dell’ASP di Reggio Calabria“, spiega la nota. “L’area Salute mentale orienta verso la rete territoriale e ospedaliera dedicata alla salute mentale, alle dipendenze e ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con pagine specifiche per i Centri di Salute Mentale, i SERD, gli SPDC e gli altri servizi presenti sul territorio”, puntualizza la nota.

“L’equità nella salute si costruisce anche rendendo le informazioni più accessibili e riducendo le distanze che possono rendere difficile il rapporto tra cittadini e servizi”, dichiara la Direttrice generale dell’ASP di Reggio Calabria, Maddalena Berardi. “Il nuovo portale è stato pensato come uno strumento pratico, capace di aiutare le persone a capire a chi rivolgersi, dove andare e quale percorso seguire. Sarà un sito vivo, progressivamente aggiornato con sedi, recapiti, materiali e iniziative territoriali, e rappresenterà il punto di riferimento digitale della comunicazione del PNES nella nostra Azienda”, sottolinea.

Il lancio del sito apre anche la campagna multicanale del Programma

“Il lancio del sito apre anche la campagna multicanale del Programma. Nelle prossime settimane saranno avviate le pubblicazioni sui canali social, con contenuti dedicati ai servizi, alla prevenzione e alle modalità di accesso. La campagna coinvolgerà principalmente Facebook, Instagram e YouTube e sarà accompagnata dalla diffusione di manifesti, locandine, materiali informativi e contenuti multimediali. Sono inoltre previste attività sui mezzi di informazione e iniziative sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, comprese le persone meno abituate all’utilizzo degli strumenti digitali. Il linguaggio della campagna sarà chiaro, inclusivo e non burocratico. Ogni contenuto sarà costruito per rispondere a domande concrete: chi può accedere, che cosa deve fare, dove può andare e chi può contattare. Il messaggio scelto per accompagnare il progetto, “Più vicini alla salute di tutti”, sintetizza la logica dell’intervento: rendere più semplice l’incontro tra cittadini, prevenzione e servizi sanitari. Il portale è disponibile all’indirizzo pnes.asprc.it”, conclude la nota.