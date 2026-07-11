ASD Polisportiva Bagaladi: Giovanni Mangiola eletto nuovo presidente

L’ASD Polisportiva Bagaladi apre una nuova pagina della propria storia. Nel corso dell’assemblea dei dirigenti, svoltasi oggi, è stato eletto Giovanni Mangiola alla guida della società, succedendo a Oreste Spataro, al termine del suo mandato. All’assemblea era presente anche il Sindaco di Bagaladi, Santo Monorchio, “a conferma dell’attenzione che la comunità e l’Amministrazione comunale riservano a una realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche sociale per il territorio. Con questa elezione prende il via un nuovo percorso che punta a consolidare i risultati raggiunti e a rafforzare ulteriormente il progetto della Polisportiva, chiamata ad affrontare con entusiasmo e responsabilità la nuova stagione in Prima Categoria, continuando a promuovere i valori dello sport, della partecipazione e dell’appartenenza”, c’è scritto in una nota.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità. La Polisportiva Bagaladi rappresenta una comunità, una passione e un progetto che va oltre il calcio. Lavoreremo con impegno, spirito di squadra e senso di appartenenza, valorizzando i giovani, coinvolgendo sempre più persone e costruendo, insieme, un futuro all’altezza delle aspettative della nostra società e dei nostri tifosi”, ha dichiarato il neo presidente Giovanni Mangiola. L’ASD Polisportiva Bagaladi augura “buon lavoro al nuovo presidente e conferma la volontà di proseguire con determinazione il percorso di crescita della società, nella convinzione che lo sport continui a rappresentare uno straordinario strumento di aggregazione, educazione e sviluppo per l’intero territorio”.