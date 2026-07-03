ASC Calabria rafforza il team: due nuove figure tra marketing e calcio giovanile | NOMI

Sulla scia del percorso di rinnovamento già intrapreso, ASC Calabria si arricchisce professionalmente con l’ingresso di due ulteriori figure strategiche, inserite nel settore del marketing e del calcio giovanile. L’obiettivo dell’ente è quello di consolidare sul territorio calabrese la predominanza in campo sportivo, formativo e sociale. Tra i nuovi designati, citati per ordine di nomina, si evidenzia la dott.ssa Mary Curatola, fondatrice del Mary Curatola Marketing Studio, già consulente di marketing e di web marketing con esperienza pluriennale oltre i confini calabresi. A Curatola è stato affidato il prestigioso ruolo di Responsabile Marketing ASC Calabria.

Si tratta di un incarico significativo per la dott.ssa Curatola, fortemente voluta dal presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, al fine di ampliare la rete organizzativa del Comitato. Il compito affidato alla nuova responsabile sarà quello di migliorare la strategia di marketing, cooperando con gli altri esperti anche delle aree di comunicazione e social, così da individuare un piano d’azione e gli strumenti necessari per far crescere ancor più ASC Calabria.

“Sono lieto che Mary Curatola abbia fatto ingresso nella famiglia ASC” afferma il presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Lo dico fermamente, non solo per la vasta esperienza nell’ambito del marketing, ma per la visione che la accomuna con ASC, ossia l’importanza di fare rete, di collaborare con tutti i Responsabili delle diverse aree, lavorando fianco a fianco, così da poter raggiungere tutti gli obiettivi preposti. L’ampia esperienza di marketing nei diversi settori ad esempio dall’e-commerce, agli studi professionali ed alla ricettività, saranno lo strumento determinante per creare un piano d’azione in linea con la mission di ASC”.

Altro importante e recentissimo innesto è quello di Vincenzo Audino, già responsabile tecnico della scuola calcio CSPR 94, storica scuola di calcio attiva su Caulonia, che vanta una carriera nell’ambito del calcio ad ampio raggio. Audino ha iniziato come portiere per oltre 10 anni ed è stato protagonista nei campionati dilettantistici della Calabria. Ha ricoperto il ruolo di allenatore dedicato alla preparazione dei portieri, nonché di tecnico di portiere e collaboratore con le società di calcio di Gioiosa Ionica, Cinquefrondi e Roccella.

Da 10 anni riversa le sue competenze e il proprio bagaglio esperienziale nel ruolo di allenatore presso la C.S.P.R. 94 per il settore giovanile. La collaborazione con ASC è iniziata indirettamente 5 anni fa, partecipando con la scuola calcio CSPR 94 ai campionati organizzati da ASC, e si è rafforzata in occasione delle Finali Provinciali dei Campionati Piccole Pesti, svoltesi lo scorso 20 giugno a Caulonia.

Adesso il presidente Antonio Eraclini lo ha voluto nel Team ASC Calabria, nominandolo Responsabile ASC Calabria per lo sviluppo del settore giovanile calcio, settore arbitrale e sport nella zona ionica della Locride e della provincia di Catanzaro. Le parole del presidente: “Un ingresso che porta serietà, sostanza e professionalità. Sono certo che faremo grandi cose come già fatto a Caulonia e nelle zone limitrofe”. Le nuove nomine confermano la volontà di ASC Calabria di investire nella costruzione di una rete sempre più qualificata di dirigenti, tecnici e coordinatori capaci di promuovere lo sport, l’inclusione e la partecipazione sociale, innalzando sempre più il livello del Comitato calabrese.