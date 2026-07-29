Ars, Galvagno propone l’abolizione del voto segreto: “pronto a ritirare tutte le mie proposte”

“Ho proposto formalmente l’eventuale ritiro di tutte le mie proposte in commissione regolamento per riceverne una presentata dall’opposizione per l’abolizione del voto segreto”. Ad annunciarlo è il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Ricordo che recentemente a Roma il voto segreto non ha consentito agli italiani di scegliere i propri candidati alle prossime elezioni, per appena un voto di scarto. Per questo sono pronto a ritirare tutte le mie proposte in commissione regolamento, in cambio di una proposta presentata dall’opposione per l’abolizione del voto segreto“, conclude.