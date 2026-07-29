Ars, Galvagno propone l’abolizione del voto segreto: “pronto a ritirare tutte le mie proposte”

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana apre all’opposizione: "presenti una proposta in commissione Regolamento"

Gaetano Galvagno

“Ho proposto formalmente l’eventuale ritiro di tutte le mie proposte in commissione regolamento per riceverne una presentata dall’opposizione per l’abolizione del voto segreto”. Ad annunciarlo è il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. “Ricordo che recentemente a Roma il voto segreto non ha consentito agli italiani di scegliere i propri candidati alle prossime elezioni, per appena un voto di scarto. Per questo sono pronto a ritirare tutte le mie proposte in commissione regolamento, in cambio di una proposta presentata dall’opposione per l’abolizione del voto segreto“, conclude.

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