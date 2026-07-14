Arresti Reggio Calabria, Falcomatà: “colpo importante per liberare la Città dai tentacoli della ‘ndrangheta”

“Esprimo il mio più vivo ringraziamento alla Magistratura reggina e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per la straordinaria operazione condotta quest’oggi, che ha portato all’esecuzione di 79 misure cautelari, assestando un colpo durissimo alla criminalità organizzata sul nostro territorio”. È quanto dichiara in una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Falcomatà, commentando gli esiti del blitz antimafia odierno. “Un’operazione – prosegue la nota – che dimostra, ancora una volta, la pervasività della ‘ndrangheta e il suo tentativo costante di soffocare il nostro tessuto economico e sociale. Tuttavia l’esito del blitz odierno lancia un messaggio chiaro, forte e inequivocabile: lo Stato c’è, vigila con attenzione e non arretra di un millimetro nella difesa della legalità e dei diritti di tutti i reggini onesti”.

“Non ci può essere sviluppo senza sicurezza, e non ci può essere libera impresa dove vige il ricatto estorsivo. Come rappresentanti delle istituzioni – conclude Falcomatà – il nostro dovere di fare quadrato, insieme alla stragrande maggioranza dei reggini, attorno agli inquirenti, sostenendo il loro lavoro e contribuendo a tenere alte le barriere contro ogni tentativo di infiltrazione mafiosa. A chi indossa una divisa e a chi, nelle aule di giustizia, lavora senza sosta per liberare la Calabria dalla morsa mafiosa, va la nostra assoluta gratitudine. Noi siamo e saremo sempre da un’unica parte: quella dello Stato e della giustizia”.