Arresti Reggio Calabria, Arruzzolo: “operazione antimafia, duro colpo alla ‘ndrangheta. Lo Stato dimostra la sua forza”

“L’operazione condotta oggi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, coordinata dal Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, e portata a termine grazie alla professionalità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, rappresenta un duro colpo alla ‘ndrangheta e alle sue articolazioni presenti sul territorio. Un risultato di grande rilievo sociale, che testimonia, ancora una volta, la presenza concreta dello Stato e la capacità della squadra investigativa di aggredire il crimine organizzato, i suoi interessi e patrimoni illeciti”. A dirlo è l’onorevole Giovanni Arruzzolo, Deputato della Repubblica e Segretario provinciale di Forza Italia Reggio Calabria

“Rivolgo il mio apprezzamento alla Questura di Reggio Calabria e al Comando provinciale dei Carabinieri, per il lavoro svolto con competenza e determinazione dal loro personale, oltre 500 tra donne e uomini. Questi risultati rappresentano una risposta forte a tutela dei cittadini onesti, delle imprese sane e di una comunità che continua a scegliere il percorso della legalità e del riscatto. Il contrasto alla criminalità organizzata richiede l’impegno quotidiano delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ma anche la partecipazione responsabile di tutta la società civile, attraverso la diffusione di una cultura fondata sulla legalità.”