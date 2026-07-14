Arresti Reggio Calabria, Arruzzolo: “operazione antimafia, duro colpo alla ‘ndrangheta. Lo Stato dimostra la sua forza”

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia Reggio Calabria esprime apprezzamento per il lavoro della DDA, della Polizia di Stato e dei Carabinieri: “risposta forte a tutela dei cittadini e delle imprese sane”

Arresti polizia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

“L’operazione condotta oggi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, coordinata dal Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, e portata a termine grazie alla professionalità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, rappresenta un duro colpo alla ‘ndrangheta e alle sue articolazioni presenti sul territorio. Un risultato di grande rilievo sociale, che testimonia, ancora una volta, la presenza concreta dello Stato e la capacità della squadra investigativa di aggredire il crimine organizzato, i suoi interessi e patrimoni illeciti”. A dirlo è l’onorevole Giovanni Arruzzolo, Deputato della Repubblica e Segretario provinciale di Forza Italia Reggio Calabria

“Rivolgo il mio apprezzamento alla Questura di Reggio Calabria e al Comando provinciale dei Carabinieri, per il lavoro svolto con competenza e determinazione dal loro personale, oltre 500 tra donne e uomini. Questi risultati rappresentano una risposta forte a tutela dei cittadini onesti, delle imprese sane e di una comunità che continua a scegliere il percorso della legalità e del riscatto. Il contrasto alla criminalità organizzata richiede l’impegno quotidiano delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ma anche la partecipazione responsabile di tutta la società civile, attraverso la diffusione di una cultura fondata sulla legalità.”

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google